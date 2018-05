Werkzaamheden Zuidelijke Ringweg op tijd afgerond

Geen problemen voor automobilisten, die maandagmorgen gebruik moeten maken van de Zuidelijke Ringweg bij de stad Groningen. De werkzaamheden van de afgelopen dagen zijn op tijd afgerond en de omleidingen zijn verleden tijd.

Het afgelopen Hemelvaartweekend was de noordelijke rijbaan afgesloten om de wegwerkers de gelegenheid te geven allerlei tijdelijke maatregelen uit te voeren en werd er gewerkt aan het spoor. Het noodweer dreigde zondagavond even roet in het eten te gooien, maar het heeft niet tot vertraging geleid.

Zondag rond 23.00 uur kon de weg weer worden vrij gegeven en konden de eerste auto's weer over de zuidelijke ringweg. De werkzaamheden aan het spoor waren rond 01.00 uur afgerond.

Bypass

De afrit naar de Hereweg is iets verlegd, omdat het plaats moet maken voor een bypass. Deze nieuwe weg moet er voor de bouwvak liggen. Projectleider Bert Kramer van aannemerscombinatie Herepoort gaat er vanuit dat deze planning wordt gehaald.

Verder zijn er over een lengte van twee kilometer geluidsschermen geplaats om de overlast voor de aangrenzende woonwijken tegen te gaan.

Tunneldebacle

Tegenvaller van deze megaklus was wel het tunneldebacle. De aanleg van de Helperzoomtunnel zou vorige week woensdag 's avonds van start gaan. Maar bij de laatste proef bleek dat de grond anders reageerde dan was verwacht op basis van onderzoeken. Hierdoor moesten dezde werkzaamheden op het laatste moment worden afgeblazen. De komende weken moet uit onderzoek blijken wat er precies is mis gegaan..

