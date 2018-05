DNA-test bij huisarts onderzoekt kans op ernstige ziekte bij kind

Al vóór je zwangerschap onderzoeken, hoe groot de kans is dat je kind aan een ernstige ziekte lijdt. Een nieuwe DNA-test van het UMCG maakt dat mogelijk.

Zes huisartsen in Noord-Nederland bieden stellen met een kinderwens de mogelijkheid om al vóór de zwangerschap onderzoek te laten doen. Daarvoor hoeven ze niet meer naar het ziekenhuis, aldus het Universitair Medisch Centrum (UMCG) in Groningen. De artsen zijn daarvoor speciaal opgeleid.

70 ziektes onderzocht

Deze zogeheten 'DNA-dragerschapstest' bekijkt of één van de toekomstige ouders drager is van een van de zeventig ernstige erfelijke ziektes die worden onderzocht (bekijk de lijst hier). Deze ziektes zijn aangeboren of beginnen op jonge leeftijd. Ze leiden tot ernstige lichamelijke problemen, verstandelijke beperkingen, zijn moeilijk of niet te behandelen en kunnen leiden tot vroeg overlijden.

Volgens het UMCG is de kans 1 op 150 dat zowel de man als de vrouw drager is van dezelfde erfelijke ziekte. Als dat het geval is, dan hebben zij een kans van 25 procent dat hun baby die ziekte daadwerkelijk krijgt. Stellen in die situatie worden doorverwezen naar het UMCG voor nader overleg over de uitvoering van hun kinderwens.

De test kost 950 euro en is vanaf half mei beschikbaar. Ook stellen die geen patiënt zijn van de betreffende huisartsen kunnen de test aanvragen.