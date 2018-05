Miljoenentekort dreigt voor werkprojecten in Groningen

De gemeente Groningen komt over een jaar miljoenen euro's tekort om kansarme schoolverlaters en andere problematische werklozen aan een baan te helpen.

De oorzaak: het Europees Sociaal Fonds (ESF) waaruit de gemeente een deel van die plannen betaalt is veel sneller leeg dan verwacht. Naar verwachting is het geld volgend jaar op.

400 miljoen euro

'Dat komt met name doordat veel regio's de laatste jaren veel actiever zijn geworden. En dat is een probleem', aldus de Groningse wethouder Roeland van der Schaaf. Hij is de voorzitter van de Arbeidsmarktregio Groningen.

'Er gaat een gat ontstaan in de financiën. En dat zorgt voor een dilemma: zelf geld bijleggen of niet.'

Het ESF stelde voor een periode van zes jaar (2014-2020) in totaal 400 miljoen euro beschikbaar. Dat geld wordt gebruikt om mensen aan het werk te hebben. 'Denk aan schoolverlaters, of werkloze vijftigplussers', legt Van der Schaaf uit.

Duizenden banen

In de regio Groningen werden met hulp van het geld zo'n 1500 mensen aan een baan geholpen. Daarnaast kregen ongeveer 4500 mensen een begeleidingstraject naar werk en zijn enkele honderden mensen aan een werkervaringsplaats geholpen, aldus Van der Schaaf.

'Daar kunnen we nog even mee door gaan, maar niet meer tot aan 2020. En juist in deze tijd, waarin het extra goed gaat met de economie, is het zo belangrijk om mensen die het moeilijk hebben te helpen. Zij mogen niet achterblijven', schetst de wethouder het probleem.

Kabinet

Van der Schaaf hoopt dat Den Haag met een oplossing komt. 'We gaan met alle Arbeidsmarktregio's - en dat zijn er zo'n 35 - druk zetten op het kabinet. We hopen op extra geld, hetzij uit Brussel, hetzij uit Den Haag.'

