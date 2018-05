Deel dit artikel:











Finale Grote Prijs van Nederland mooie opsteker voor Small Town Bandits (Foto: Maarten de Kok/Small Town Bandits Facebook)

De Groningse folk-popband Small Town Bandits stond zondag in de finale van De Grote Prijs van Nederland. Ze mochten optreden in een vol gepakt Paradiso in Amsterdam. En dat alleen al, was een mooie beloning voor de band die pas anderhalf jaar bestaat.

Small Town Bandits ging als publieksfavoriet naar de finale, waarin ze werden gesteund door ongeveer 35 fans uit Groningen. 'We zijn met een touringcar naar Amsterdam gegaan en dat was heel gezellig', vertelt zanger Ruben van Hemmen. Lekker gespeeld De overwinning zat er niet in, maar het mocht de pret niet drukken. 'We hebben in de eerste minuut direct de nervositeit weggespeeld, als die er al mocht zijn. Maar we hebben lekker gespeeld en veel tips gekregen van mensen uit het vak', aldus Van Hemmen. Eurosonic Small Town Bandits brengt begin juni de nieuwe singel Easy uit. Daarna wil de band hard aan de slag en hoopt volgend jaar op Eurosonic te spelen