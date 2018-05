De eindexamens beginnen weer: 'We strijden ook tegen de digitale spiekbriefjes'

De tijd dat alleen tassen en etui's tijdens eindexamens achterbleven in de kleedkamers is voorbij. De surveillanten moet er nu ook op letten dat smartphones en smartwatches de examenzaal niet inkomen.

'We zien zeker een toename van leerlingen die dit soort gadgets hebben', vertelt havo-teamleider Senta Schuurman van het Maartenscollege in Haren over de slimme horloges.

'Het zijn een soort digitale spiekbriefjes.' In een smartwatch kan allerlei informatie worden opgeslagen die tijdens het examen gebruikt kan worden.

Surveillanten

Op het Maartenscollege moeten al dit soort zaken daarom in de kleedkamer achterblijven. Daar wordt op gecontroleerd. Verder zit er tijdens de examens één surveillant voorin de zaal, vier anderen zitten achterin.

Schuurman: 'Voorin zit de hoofdsurveillant, die blijft daar ook. Hij of zij mag niks anders doen en moet constant alert zijn. Achterin zitten surveillanten die leerlingen bijvoorbeeld van extra papier voorzien.'

Soms gaat het mis en lopen leerlingen met hun ingevulde antwoorden naar buiten Karel Karsten - docent

Ongeldig

Een van die surveillanten is docent Karel Karsten. 'Ik doe dit nu al 22 jaar. Je ziet altijd dat leerlingen wat nerveus zijn voor de examens. Soms gaat het mis, en lopen ze bijvoorbeeld met hun ingevulde antwoorden naar buiten. Dan is het examen helaas ongeldig en dat is wel heel zonde.'

Verder let Karsten er vooral op dat de leerlingen niet afkijken. 'De tafels staan een eindje uit elkaar, maar het is en blijft mogelijk. Niet surveilleren is dan ook de kat op het spek binden.'

Nederlands, wiskunde en natuurkunde

Maandagmiddag starten de eindexamens voor alle niveaus. Vmbo krijgt Nederlands, havo buigt zich over natuurkunde en de vwo-leerlingen moeten hun wiskunde-examen afleggen.

Dinsdag 29 mei is het laatste examen.