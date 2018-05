Dinsdag duidelijkheid over toekomst afdeling Verloskunde in Refaja

De Raad van Bestuur van de Treant Zorggroep geeft dinsdag duidelijkheid over de toekomst voor de afdeling Verloskunde in het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal. Het personeel wordt dan geïnformeerd

RTV Drenthe berichtte vorige maand dat de kinderartsen de afdeling kindergeneeskunde en verloskunde het liefst centreren in het Scheper Ziekenhuis in Emmen, terwijl de gynaecologen opteren voor een afdeling verloskunde in Hoogeveen en Emmen. De afdeling kindergeneeskunde en verloskunde valt in dat scenario buiten de boot in Stadskanaal.

De plannen houden gemoederen al geruime tijd bezig. In maart nog kwam directeur bestuurder Carla van der Ziel nog naar het Refaja om de onrust weg te nemen.

Eigenaar Maaike Bos van Verloskundigenpraktijk Flow is goed op de hoogte van de regionale situatie. Zij zet de gevolgen van een eventuele sluiting van de afdeling op een rijtje.

Prettig werken

'Ons werkgebied is in Stadskanaal, Ter Apel, Vlagtwedde en omgeving en we hebben veel met de afdeling verloskunde te maken', zegt Bos. 'Die functioneert uitstekend, het is heel prettig werken met het Refaja. Ook onze cliënten zijn tevreden. Maar we zijn toch bang dat de afdeling verloskunde uit Stadskanaal zal verdwijnen. De berichten zijn niet heel positief.'

Wanneer de afdeling verloskunde zou verdwijnen, is dat volgens Bos een hard gelag. Met ruim 300 bevallingen per jaar, waarvan Flow zo'n 85 procent doorverwijst naar het ziekenhuis, is de verloskundigenpraktijk een belangrijke schakel in het geboorteproces in de Kanaalstreek.



'Een ziekenhuis als het Refaja om de hoek werkt heel goed. Wanneer dat verdwijnt, moeten wij toch uitwijken. De kans dat we naar Emmen gaan is heel klein, omdat voor ons Assen, Scheemda of Groningen beter werkt. Wij denken dat de mensen in deze regio ook naar deze plaatsen uitwijken.' Volgens Bos gaat een mogelijke sluiting gepaard met daling van het aantal patiënten voor de Treant Zorggroep.

'Nu gaat een groot deel van de vrouwen die bij ons binnenkomen, bevallen in het ziekenhuis. Wanneer de afdeling verloskunde sluit, voorzie ik grote gevolgen voor zowel onze cliënten als voor onszelf als verloskundigen. We hebben te maken met langere aanrijtijden, de keuzevrijheid gaat omlaag. De kosten voor de zwangere vrouw gaat stijgen. Het eigen risico moet bijvoorbeeld worden ingezet bij ambulancevervoer.'

Werkdruk stijgt

Ook voor de praktijk zelf zorgt een mogelijke sluiting van de afdeling verloskunde voor de nodige gevolgen. 'De werkdruk voor ons neemt toe', zegt Bos. 'Ook de besluitvorming voor ons als verloskundigen wordt moeilijker, bijvoorbeeld doordat we vaker te maken krijgen met thuisbevallingen met een risico en we moeten meer diensten regelen qua achterwacht. Nee, als de afdeling verloskunde sluit, is de impact heel groot.'

Lees ook:

- Toekomstplannen van Treant leiden tot Kamervragen

- Kinderartsen: 'Verloskunde van Treant in Emmen, niet in Stadskanaal'

- Omstreden interim-manager bij Treant Zorggroep stapt op

- Topvrouw Treant sust tijdens bezoek onrust over kraamafdeling Refaja