Alternatief voor opslag radio-actief afval in noordelijke zoutkoepels (Foto: RTV Noord)

De opslag van radio-actief afval in de zoutkoepels in Groningen en Drenthe is niet meer noodzakelijk. Want er zijn goede alternatieven.

Tot die conclusie komt oud TNO-adviseur Leo van de Vate in het onderzoek 'Eindberging hoogradio-actief afval'. Hij houdt zich al tientallen jaren bezig met het probleem rond de berging van radio-actief afval. Van de Vate komt met de aanbeveling hoogradio-actief afval in vijf kilometer diepe boorgaten op te slaan bij de kerncentrale Borssele. Het minder radio-actieve afval zou dan in ondiepe bunkers bij het in het verrijken van uranium gespecialiseerde bedrijf Urenco in Almelo opgeborgen moeten worden. Veiliger en goedkoper Volgens het onderzoek is dit zeer veilig en snel te regelen. Ook is het veel goedkoper dan het op te slaan in de noordelijke zoutkoepels. Dat laatste kost volgens het onderzoek minimaal twee miljard euro. Het alternatief is met een half miljard beduidend goedkoper, concludeert Van de Late. Fel tegen Er wordt al jaren gesproken over de opslag van dit gevaarlijke materiaal in de noordelijke zoutkoepels. Provincies en betrokken gemeenten zijn hier fel tegen. Volgens Van de Vate kan nu aan deze discussie een definitief einde komen. Aan zijn onderzoek is meegewerkt door onder meer de Groningse milieu-publicist Herman Damveld. Donderdag praat de Tweede Kamer over deze problematiek. Daar komt ook dit onderzoeksrapport aan de orde. Lees ook:

