De wateroverlast een dag later: 'Gelukkig waren de meeste gasten al naar huis' (update)

Hulpdiensten tot in hun middel in het water op de camping (Foto: Camping Wedderbergen)

Ondergelopen straten, balkons en kelders. Drenthe kreeg zondag de volle laag van de weergoden, maar ook de provincie Groningen werd niet gespaard. 'Op sommige plaatsen is wel zestig millimeter gevallen.'

De telefoon stond zondagavond roodgloeiend bij de Meldkamer Noord-Nederland. Tussen 17.00 en 22.00 uur kwamen rond de 250 meldingen binnen. Daarvan kwamen er enkele uit de provincie Groningen, meldt woordvoerder Jacomien Begeman.

Negen keer uitgerukt

Niet elke melder hoefde te rekenen op een bezoek van de brandweer. 'We komen alleen in actie als er sprake is van gevaar', niet voor overlast', zegt woordvoerder Anouk Bruintjes van de Brandweer Groningen.

'In totaal gebeurde dat negen keer. Zoals bijvoorbeeld in de stad Groningen, waar een lekkend plafond boven een meterkast voor een gevaarlijke situatie zorgde.'

Vanochtend hadden we de boel weer aan de kant Camping Wedderbergen

Ondergelopen camping

In Veendam moest een ondergelopen kelder worden leeggepompt. Datzelfde gold voor een tunneltje op Camping Wedderbergen bij Wedde.

Op die camping zorgde het noodweer daar voor veel overlast, maar de nasleep viel mee, zegt een woordvoerster maandagochtend: 'Gelukkig waren de meeste gasten in het Hemelvaartweekend inmiddels naar huis. We hebben gelijk de schouders eronder gezet. Vanochtend hadden we de boel weer aan de kant.'

Uitdaging in Veendam

Bij waterschap Hunze en Aa's, dat een deel van zowel de provincie Groningen als van Drenthe beheert, weten ze er ook alles van. 'Op sommige plekken is meer dan zestig millimeter gevallen', zegt woordvoerder Cora Kuiper. 'In Veendam bijvoorbeeld 62 millimeter.'

Ons gemalenstelsel is berekend op 25 millimeter per dag. Dit gaat een paar dagen duren Cora Kuiper - Waterschap Hunze en Aa's

'Ons sloten- en gemalenstelsel doet nu z'n werk om het regenwater af te voeren naar zee. Dat is berekend op 20 tot 25 millimeter per dag. Dus je snapt wel dat dit een paar dagen gaat duren', zegt Kuiper.

Het ziet ernaar uit dat de schade voor de boeren meevalt, aldus Kuiper. 'Als de akkers langer dan een dag onder water blijven staan, is dat slecht voor de gewassen. Maar voor zover wij kunnen nagaan, verloopt de afvoer van het water goed.'

Bijspringen in Drenthe

De brandweer van Stadskanaal had ook de handen vol aan de regenval. Niet in de eigen plaats. Het korps sprong bij in Drenthe waar, zoals gezegd, de overlast veel erger was.

Waterschap Noorderzijlvest was maandagochtend onbereikbaar voor commentaar.

Bekijk de wateroverlast in Oost-Groningen zondag hier op een kaart (PDF).

Update 14:17: nu met foto's van de situatie bij Camping Wedderbergen.

Lees ook:

- In beeld: ondergelopen straten zorgen voor overlast én vermaak

- Zorgen aardbevingen voor de wateroverlast in Groningen?

- Helpt gescheiden riolering tegen wateroverlast?

- 'Water op straat hoort bij het nieuwe klimaat'