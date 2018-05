Oldambt wil kwetsbare kinderen bij de hand nemen

De gemeente Oldambt wil nauwer betrokken zijn bij de opvoeding van kinderen in de eerste duizend dagen van hun leven. Op die manier moeten problemen in de toekomst voorkomen worden. Dat is een van de speerpunten van de nieuwe coalitie.

'Door in te grijpen bij beginnende problematiek, moet zwaardere zorg voorkomen worden', staat in het coalitieprogramma.

Duizend dagen



Het gaat om de eerste duizend dagen van een kind. Volgens beoogd PvdA-wethouder Laura Broekhuizen zijn die dagen van fundamenteel belang. En het is volgens haar vooral nodig in een gemeente als Oldambt.

'Kinderen bij ons zijn ongezonder en hier is genoeg sociale problematiek. Maar als wij daar in het vervolg nou vroeg bij zijn, kunnen wij eventuele problemen misschien voorkomen.'

Dat kan op allerlei manieren, laat de PvdA-er weten. 'Het geven van advies kan bijvoorbeeld gaan over eten, maar ook over samen spelen of welke voorschool het beste voor een kind is', zegt Broekhuizen. 'Maar wij zijn er ook voor ouders die weer aan het werk willen en niet precies weten hoe ze het dan met de opvoeding moeten aanpakken.'

Alle soorten mensen



De helpende hand van de gemeente wordt aan alle ouders met een kind tot duizend dagen geboden. 'Het kunnen twee jonge werkende ouders zijn, maar het zijn ook mensen zonder werk uit een alleenstaand gezin die soms hulp kunnen gebruiken.'

Kostenbesparing?



Als een inwoner van een gemeente door gedragsproblemen in bijvoorbeeld jeugdinrichting Het Poortje terecht komt, moet de gemeente duizenden euro's bijleggen. Dat soort zaken moet voorkomen worden.

Toch is een kostenbesparing volgens de beoogd wethouder bijzaak. 'Deze maatregel is er een vanuit goede bedoelingen. De extra controle moet ervoor zorgen dat kinderen alle kansen in het leven krijgen.'

Een team van sociaal werkers moet dit gaan oppakken. Dat moet nog worden vormgegeven.

Lees ook:

- De coalitie in de gemeente Oldambt is rond