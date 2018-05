Lopend Vuur: DNA-onderzoek bij ouders in spe moet gratis zijn

Een nieuwe DNA-test van het UMCG in Groningen maakt het mogelijk al vóór je zwangerschap te onderzoeken of je kind mogelijk aan een ernstige ziekte lijdt. Of dat hij of zij daar verhoogde kans op heeft.

Dat onderzoek kan bij zes huisartsen in Noord-Nederland. Die huisartsen zijn daar speciaal voor opgeleid.

Beperkingen tot overlijden

Via de DNA-dragerschapstest wordt gekeken of één van de toekomstige ouders drager is van een erfelijke ziekte. Die ziektes kunnen leiden tot bijvoorbeeld verstandelijke of lichamelijke beperkingen of kunnen zelfs leiden tot vroeg overlijden.

1 op de 150

De kans dat zowel de vader als de moeder drager is van dezelfde erfelijke ziekte is 1 op 150, laat het UMCG weten. Als dat het geval is, is er vervolgens 25 procent kans dat de baby die ziekte ook krijgt.

Niet gratis

De test kost 950 euro en wordt niet vergoed door de ziektekostenverzekering. Deze nieuwe methode kan wellicht later leed voorkomen. Maar de kosten zorgen er wel voor dat de DNA-test mogelijk niet voor iedereen beschikbaar is. Of zijn de kosten juist een goede zaak, zodat er een drempel is voor een onderzoek?

