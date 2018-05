Hoe krijg ik grip op mijn geld?

Nee, geld maakt niet gelukkig, zegt budgetcoach en NoordZaken-expert Monica ten Hoove. Waar je wel blij van wordt, is controle over wat er binnenkomt en wat er uitgaat. Of je nou een top-inkomen of een uitkering hebt. Grip op geld dus.

Door Monica ten Hoove

De cijfers van het NIBUD zijn verontrustend. In Nederland heeft bijna de helft (45 procent) van de huishoudens moeite met rondkomen, zegt het budgetinstituut.

En vier van de tien huishoudens lopen achter met betalingen. Een op de vijf huishoudens heeft zulke ernstige betalingsachterstanden dat sprake is van betalingsproblemen.

Zicht op euro's

Ook vinden vier van de tien Nederlanders het lastig overzicht te houden over de financiën. Dat komt deels door digitalisering. Pinbetalingen en automatische afschrijvingen zorgen ervoor dat je zicht op de euro's verliest. Ook al word je van geld op zich niet gelukkig, grip op wat je te besteden hebt geeft wel rust en blijdschap.

Rondkomen

Daarnaast is het ook mijn eigen ervaring. Ik kom mensen tegen met weinig inkomen die zich prima redden en mensen met een goed inkomen die niet rondkomen. Vaak is het grootste verschil dat de een wel grip heeft op zijn geld en de ander niet.

Hoe krijg én houd je nu grip op je geld? In dit Xpertblog beschrijf ik hoe je inzicht in je inkomsten en uitgaven krijgt, hoe je kunt werken met een weekbudget en hoe je veranderingen in je eigen situatie kunt opvangen?

Merkcola

Allereerst is het belangrijk te weten wat er binnenkomt en wat er uitgaat. Zowel aan vaste lasten als aan variabele uitgaven zoals de boodschappen. Vaste lasten kun je van je bankafschrift halen en variabele lasten ook, als je alles pint. Anders kun je een kasboek bijhouden.

Dit is trouwens ook gelijk een goed moment om in kaart te brengen of ergens valt te besparen. Misschien schrik je wel van hoeveel je per maand kwijt bent aan iets. Het kan je doen besluiten ermee te stoppen. Elke dag een fles merkcola kost bijvoorbeeld heel wat.

Weekbudget

Weet je eenmaal wat er binnenkomt en wat de vaste lasten zijn, dan kun je gaan reserveren. Dat is eigenlijk ook een noodzaak, bijvoorbeeld voor je eigen risico van de zorg. Dan weet je hoeveel je per maand overhoudt om te besteden.

Wanneer je dit keer 12 doet en dan deelt door 52, dan heb je een weekbudget. Deel het maandbudget liever niet door vier, want dat betekent dat je een paar dagen mist. Een maand, op februari na, heeft immers meer dan 28 dagen.

Op = Op

Stel, je hebt per maand 500 euro te besteden, dat is per week 115 euro te besteden (500 x 12 / 52). Dat bedrag pin je elke week contant of je stort het op een aparte bankrekening waar je alleen je boodschappen van doet zodat je niet per ongeluk teveel uitgeeft. En op = op.

Lastig

Uit onderzoek blijkt dat mensen het lastig vinden een goede financiële administratie bij te houden. Dat komt ook doordat tegenwoordig een deel van de betalingen digitaal is, een ander deel gaat per post en soms verlopen financiën per mail.

Het advies van het Nibud is om te kiezen voor óf digitaal óf papier. Een printer of scanner is in beide gevallen handig. Je kunt natuurlijk ook zowel een digitaal archief als een papieren administratie bijhouden.

Handig

Hoe? Dat is heel simpel. Op papier: koop een map met tabbladen en stop alles in die map. De tabbladen kunnen ingedeeld worden op ABC of in categorieën zoals wonen, verzekeringen, inkomen. De eerste vind ik het handigst.

Ditzelfde kun je ook op je computer doen, je maakt mapjes met ABC of categorieën en slaat daarin de mails en andere documenten op die je digitaal krijgt.

Aan beide methoden zitten nadelen: zo verlies je bij brand je papieren administratie. Maar het risico dat je computer crasht en je de administratie kwijtraakt is groter. Zorg dus voor een backup.

Veranderingen

Je hebt prima grip op je geld, maar nu verandert er ineens wat. Je kind wordt achttien waardoor je een paar honderd euro minder toeslagen krijgt en ineens lijk je de grip helemaal kwijt.

En hoe zit het eigenlijk met de huurtoeslag? Heb ik daar nog recht op? Veel veranderingen in je leven hebben ook financiële consequenties.

Schrikken

Het is belangrijk daar bij stil te staan, bij voorkeur voordat de veranderingen gebeuren. Dus niet schrikken wanneer je ineens minder toeslagen krijgt omdat je kind achttien is geworden.

Denk hier eerder over na en bedenk hoe je dat oplost. Voor bijvoorbeeld de huurtoeslag kun je proefberekeningen maken op de site van de Belastingdienst. Dan weet je of het recht erop houdt.

Mijn tips:

- Realiseer je dat grip op geld rust geeft

- Weet wat er inkomt en wat er uitgaat

- Maak een op = op weekbudget

- Maak een geordende administratie voor je financiën

- Bereid je vroegtijdig voor op de financiële gevolgen van veranderingen in je leven

Monica ten Hoove is na een carrière in het bankwezen gestart als zelfstandig financieel coach. Dat doet ze voor ondernemers met haar bedrijf MijnFinanciële Vrijheid. Met Mijn Financiële Huishoudster werkt ze voor particulieren. Contact: info@mijnfinancielehuishoudster.nl



