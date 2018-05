Deel dit artikel:











Woensdag spoeddebat in Groninger gemeenteraad over Paddepoel (Foto: Google Street View (bewerkt))

De fracties van het CDA, de SP, PvdA en Stad en Ommeland in de gemeenteraad van Groningen hebben voor komende woensdag een spoeddebat aangevraagd over de situatie in Winkelcentrum Paddepoel.