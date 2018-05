Aanleg snel internet is begonnen in Zoutkamp

In vissersdorp Zoutkamp is maandagochtend de aanleg van snel internet begonnen. Daarmee moeten in totaal 13.687 onrendabele adressen worden voorzien van snel internet.

Die zogenoemde witte adressen zijn adressen waar de internetverbinding zeer traag is. De grens daarvoor ligt op dertig Mbit per seconde. Dat is onvoldoende voor een gezin waar tegelijk meerdere mensen van wifi gebruik maken en zeker onvoldoende voor een gemiddeld bedrijf.

'Grote vergissing'

Door twee kabels aan elkaar te verbinden gaven gedeputeerde Patrick Brouns en burgemeester Koos Wiersma van De Marne het startsein voor de aanleg. De kabels schoten meteen weer los, maar poging twee ging wel goed. 'Dit is precies waarom we dit hebben uitbesteed', aldus een lachende Brouns.

Hij noemt het een grote vergissing dat door de overheid ooit is besloten om de aanleg van internet aan marktpartijen te laten. 'Snel internet is voor onze inwoners een nutsvoorziening. Ik ben blij dat wij als eerste provincie al deze adressen kunnen aansluiten.'

Subsidie

Het bedrijf dat het internet aan gaat leggen - Rodin Broadband - krijgt een subsidie van tien miljoen euro en een lening van dertig miljoen van de provincie, de Economic Board en de Nationaal Coördinator Groningen. De aardbevingsgemeenten worden als eerste aangesloten op snel internet.

Grijs

Naast de 13.687 witte adressen, blijven er ook zo'n 7.000 grijze adressen bestaan. Zij komen niet in aanmerking voor de regeling, omdat marktpartijen hen moeten aansluiten. Brouns: 'We zijn bezig in te kijken wat we daar aan kunnen doen. Nu al kunnen mensen online wel kijken of ze toch niet een wit adres zijn.'

Na de gemeente De Marne is Winsum aan de beurt. Voor eind 2019 moeten alle bijna 14.000 adressen zijn voorzien van snel internet.

