Wie is boer Rudie, de Groningse kandidaat van Boer Zoekt Vrouw?

Maar liefst 2,9 miljoen mensen keken zondagavond naar de kick-off van het tiende seizoen Boer zoekt Vrouw. En er zit een Groninger bij: boer Rudie uit Appingedam.

635 boeren hoopten een plekje te bemachtigen in het populaire programma; dat is een recordaantal deelnemers. Tien boeren zijn geselecteerd, onder wie dus de Damster.

Maar wie is deze Groningse boer?

Zakelijk overal geweest...

Rudie is 33 jaar en heeft een melkveebedrijf (280 koeien) in Appingedam. Jarenlang vloog Rudie de wereld over om melkboeren te adviseren over voeding en zuivel. Oekraïne, Rusland, Kazachstan, Roemenië, India, Kenia, Griekenland, Turkije, Nieuw-Zeeland, Saudi-Arabië en China: hij is er allemaal geweest.

Het drukke bestaan als reizende adviseur is voorbij. Nu is hij boer. 'De afwisseling in de werkzaamheden en vooral het eigen ondernemerschap' trekken hem aan.

... maar persoonlijk nog niet

Nu is Rudie toe aan een vrouw in zijn leven, wordt duidelijk tijdens de uitzending. Maar die zoektocht gaat nog niet zo makkelijk. Rudie heeft weinig ervaring op liefdesgebied. Verkering heeft hij nog nooit gehad.

'One man show'

Tijdens haar bezoek aan de boerderij merkt presentatrice Yvon Jaspers op dat het werk allemaal zo snel gaat. 'Ik ben gewend om het alleen te doen', vertelt Rudie. 'Het is een onemanshow.' 'Is dat met jouw hele leven zo?' vraagt Yvon. 'Ja, ik denk het wel, maar met z'n tweeën lijkt het me leuker.'

Een biertje op de Grote Markt in Groningen

'Binnen een halfuur zit je in Groningen op de Grote Markt met een biertje in je hand', vertelt Rudie aan de presentatrice. 'En dan?' vraagt Yvon Jaspers. 'Dan drink ik een biertje.' 'En dan?' 'En dat is het dan wel zo'n beetje', zegt Rudie lachend. 'Maar in Groningen lopen toch heel veel leuke meiden, kijk jij dan wel?', vraagt Yvon. 'Ja, ik kijk wel en dan zie ik ook heel wat leuks, maar dan heb ik een drempeltje.'

Broer Marcel

Rudie runt het bedrijf samen met zijn broer. Bij Rudie staat het jongvee, bij broer Marcel een eindje verderop wordt gemolken. Volgens broer Marcel is Rudie eerlijk, betrouwbaar en slim.

'We zoeken romantiek Rudie!'

En nu maar afwachten of Rudie een plek krijgt in het programma dat in het najaar echt begint. Zondagavond mochten de boeren alleen een oproep doen. Als Rudie niet genoeg brieven krijgt, mag hij niet meedoen in september.

Rudie hoopt dat een spontane vrouw naar hem gaat schrijven. 'Ad rem, gewoon huppakee en niet te veel nadenken, want dat doe ik zelf wat te veel.' Als Jaspers vervolgens voorstelt om de open haard aan te maken, merkt Rudie praktisch op: 'Ik kan de cv ook wat hoger zetten?'

Hoe nu verder?

In september wordt het vervolg van de tiende editie van Boer zoekt Vrouw uitgezonden. Schrijven naar Rudie kan de komende twee weken.