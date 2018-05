Ze gaan de hele wereld over: van Azië en Noord-Afrika tot Mexico en dus zegt locatiemanager Sibble Jan Broos van de kaasfabriek in Marum: 'De Edammer uit Marum is wereldberoemd.'

Dit jaar is het honderd jaar geleden dat de kaasfabriek werd gebouwd.

De kaasfabriek is de opvolger van een boter- en kaasfabriek die een eeuw geleden aan de Kruisweg stond. 'Die fabriek wilde uitbreiden,' weet Broos, 'maar de buurt was daar tegen en toen is besloten om aan de Noorderringweg een compleet nieuwe fabriek te bouwen.'

Boter in de beginjaren

In de eerste jaren werd daar ook nog boter gemaakt, maar dat werd snel losgelaten. De fabriek specialiseerde zich in het maken van kaas, Goudse en Edammer.

Nu worden er alleen nog Edammer kazen gemaakt in Marum. En dat zijn er miljoenen per jaar.

Nadat ze uit het pekelbad zijn gerold rijpen de kazen nog zo'n dag of vijftien in het magazijn in Marum. Daarna worden ze naar Leerdam gebracht voor verdere verwerking, distributie in Nederland en export.

Friesland Campina

De fabriek begon een eeuw geleden als lokale coöperatie, maar is nu onderdeel onderdeel van het wereldwijd opererende Friesland Campina.

De laatste jaren is fors geinvesteerd in Marum, zo rijden in het kaaspakhuis robots rond.

Historische gevel

De gevel van de fabriek is nog dezelfde als honderd jaar geleden. Groot staat er te lezen Coop. Zuivelfabriek Zuidelijk Westerkwarier. Achter die oude gevel bevindt zich een modern bedrijf waar zo'n 130 mensen werken.

Het eeuwfeest wordt gehouden op zaterdag 2 juni. Er is ondermeer een rondleiding. Alle oud-medewerkers zijn uitgenodigd om te komen. Ook de moeilijker te vinden gepensioneerde oud-medewerkers zijn welkom.

Zij worden gevraagd contact op te nemen met het organisatiecomité (geert.braaksma@frieslandcampina.com of 0594 - 645555).