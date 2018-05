Wiebes: 'Klimaatakkoord krijgt afspraken over uitbreiding netcapaciteit'

In het nieuwe Klimaatakkoord van minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) komen afspraken te staan over het uitbreiden van de netcapaciteit.

Dat antwoordt Wiebes op Kamervragen van het Groningse Kamerlid William Moorlag (PvdA). Moorlag stelde de vragen naar aanleiding van een noodkreet van netbeheerders TenneT en Enexis.

Vorige maand werd duidelijk dat nieuwe zonneparken bij Stadskanaal of Musselkanaal op de lange baan worden geschoven. De parken kunnen niet worden aangesloten op het hoogspanningsnet, omdat er niet genoeg capaciteit is om de stroom te verwerken.

Drie oorzaken

Dat heeft volgens minister Wiebes drie oorzaken. 'Allereerst is het gebied relatief dun bevolkt, zonder grote energievragers. Daardoor is de capaciteit van het net bescheiden en passend bij de huidige situatie. De tweede oorzaak is dat de grondprijzen hier vrij laag zijn en projectontwikkelaars hier extra kansen zien voor het plaatsen van grootschalige zonneparken.'

'De derde oorzaak is dat provincies en gemeenten in dit gebied een actief beleid voeren voor vestiging van zonneparken, waardoor in relatief korte tijd de hoeveelheid aan te sluiten zonneparken snel toeneemt.'

Het vergroten van de netcapaciteit kost tijd, omdat ruimte gevonden moet worden voor verbindingen en vergunningen Eric Wiebes - Minister Economische Zaken en Klimaat

Oplossingen

Het capaciteitstekort is niet 1,2,3 opgelost, schrijft Wiebes verder aan de Tweede Kamer. 'Voor de korte termijn zullen de betrokken overheden, netbeheerders en de sector in overleg een praktische oplossing moeten zoeken. Het vergroten van de netcapaciteit kost tijd, omdat ruimte gevonden moet worden voor stations en voor nieuwe verbindingen met bijbehorende ruimtelijke vergunningprocedures.'

Op lange termijn belooft de minister in zijn Klimaatakkoord afspraken te maken over de uitbreiding van de netcapaciteit, zodat zonneparken makkelijker kunnen worden aangesloten.

Lees ook:

- Provincie Groningen wil experimenteren met snellere aanleg zonneparken

- 'Overheid moet meer sturen bij aanleg zonneparken'

- Zonnepark bij Stadskanaal of Musselkanaal kan nog niet: het net is te druk