Avond4daagse: wat voor weer wordt het en waar kun je wandelen?

De wandelschoenen kunnen uit de kast: vanavond begint de Avond4daagse. In de stad Groningen, Hoogkerk en Ten Boer kun je de komende vier dagen lopen voor die felbegeerde medaille.

Daarmee lopen ze vooruit op andere plaatsen in Groningen, waar de aankomende weken wordt gewandeld in de avond. In welke plaatsen kun je wanneer meedoen aan de Avond4daagse?

En: wordt het eigenlijk wel lekker wandelweer deze week?

Wat doet het weer?

'Vanavond en morgenavond is het wel erg warm', zegt onze weervrouw Harma Boer. De temperatuur komt vandaag uit op zo'n 23 graden en ook op dinsdag lijkt het warmer dan 20 graden te worden.

'Woensdag en donderdag wordt het wat koeler met 14 of 15 graden en dat is uitstekend wandelweer', zegt Boer.

De weervrouw verwacht de komende vier dagen geen regen. 'Nee, het ziet er prima uit. Misschien op woensdagavond een spatje, maar zeker geen plensbuien zoals we zondagavond hebben gehad', lacht ze.

Waar en wanneer kun je meedoen aan de Avond4daagse in onze provincie?

De Avond4daagse wordt niet overal deze week gehouden.

- Bedum: 4 t/m 7 juni

- Delfzijl: 4 t/m 7 juni

- Stad Groningen: 14 t/m 17 mei

- Haren: 11 t/m 14 juni

- Harkstede: 28 t/m 31 mei

- Hoogezand: 28 mei t/m 1 juni

- Hoogkerk: 14 t/m 17 mei

- Musselkanaal: 29 mei t/m 1 juni

- Stadskanaal: 19 t/m 22 juni

- Ten Boer: 14 t/m 17 mei

- Veendam: 11 t/m 15 juni

- Vlagtwedde: 29 mei t/m 1 juni

- Warffum: 28 t/m 31 mei

- Winschoten: 4 t/m 8 juni

- Zevenhuizen: 29 mei t/m 1 juni

Dit zijn alleen de Avond4daagsen die worden georganiseerd door de Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN). Het is daarnaast mogelijk dat in andere plaatsen ook wandelevenementen worden gehouden.

Welke afstanden?

De afstanden die gelopen kunnen worden, verschillen per plaats. Bijna overal kun je 5 en 10 kilometer lopen, maar soms ook 2,5 en 15 kilometer. Hier vind je een volledig overzicht.

Meezinger

Dan nog iets: ken je of kennen je kinderen het Avond4daagselied al? Nee? Geen paniek. Je kunt het hieronder beluisteren en de tekst staat erbij, zodat je vanavond uit volle borst kunt meezingen. Als je dat wil dan.

En hier doe je het allemaal voor!

Na vier dagen in grote groepen door de omgeving wandelen en meezingen, wacht deze plak op elke deelnemer.

