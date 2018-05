Deel dit artikel:











Stadjer die psychiater opsloot tot begin juli vast (Foto: Jos Schuurman/FPS)

De rechtbank in Groningen heeft de datum vastgesteld voor de inhoudelijke behandeling van een vrijheidsberoving en mishandeling van een psychiater in Groningen. Dat gebeurde op 10 mei vorig jaar in een dokterspost aan het Damsterdiep in Groningen.

De psychiater van Lentis werd op die dag door een 35-jarige man uit Groningen geschopt, geslagen en opgesloten in diens spreekkamer. Deur gebarricadeerd met stoel Na de mishandeling sloot de Stadjer de psychiater op door de deur van de spreekkamer op slot te draaien en de deur te barricaderen met een stoel onder de klink. Vervolgens ging de Stadjer pontificaal voor die deur staan. De arts werd bij de mishandeling geraakt op zijn hoofd. Nadat de psychiater was bevrijd deed hij aangifte. 'Ik wil nu wel vrij' De Stadjer is onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Volgens deskundigen zou de man niet psychotisch zijn. 'Ik heb zes weken moeten wachten op onderzoek in het PBC, daarna ben ik zes weken onderzocht en nu pas zit ik hier', zei de gedetineerde Stadjer op zitting. 'Ik wil nu wel vrij eigenlijk.' De Stadjer was in tegenstelling tot zijn raadsvrouw aanwezig op de zitting. Daarom vroeg hij zelf aan de rechters of hij zijn strafzaak in vrijheid mocht afwachten. Maar daar gingen de rechters niet in mee.