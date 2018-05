5G-experiment wordt nog dit jaar uitgebreid naar Noord-Groningen

Het experiment met het 5G-netwerk in Groningen wordt uitgebreid. Dat kan dankzij een subsidie van twee miljoen euro, verstrekt door het Rijk en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Deze subsidie moet het project in de volgende fase brengen, namelijk concrete, commerciële toepassingen. Daarmee wordt ook gekeken naar het platteland van Noord-Groningen.

Enige gebied

Met een 5G-netwerk kunnen data veel sneller worden verstuurd en verwerkt dan met de huidige 4G-technologie. Op verschillende plekken in de wereld worden er proeven mee gedaan, vooral in stedelijke gebieden. Groningen is - voor zover bekend - het enige plattelandsgebied waar met de nieuwe techniek wordt geëxperimenteerd.

Dertig aanvragen

Tot nu toe was het 5G Lab op het Zernike-terrein in Groningen de enige testlocatie. Deze proeftuin wordt dus nu uitgebreid naar Noord-Groningen. 'We hebben een aantal soorten op het oog', zegt Peter Rake van de Economic Board Groningen (de EBG, de instantie die is opgericht om het aardbevingsgebied in Groningen een economische impuls te geven).

We zijn op zoek naar een haven, een akkerbouwgebied en een bedrijventerrein Peter Rake - Economic Board Groningen

Rake: 'Er zijn dertig aanvragen ingediend uit allerlei sectoren, zoals de scheepsvaart, de landbouw en de industrie. We zijn dus op zoek naar een haven, een akkerbouwgebied en een bedrijventerrein, waar je bijvoorbeeld met drones kunt vliegen om vanuit de lucht gegevens te verzamelen.'

Als het even kan, graag allemaal bij elkaar in de buurt, want dat is efficiënter en goedkoper. 'Het is handig dat er al 4G-masten zijn, die je kunt aanpassen. Als je op iedere testlocatie nieuwe masten moet neerzetten, wordt het onbetaaldbaar', aldus Rake.

Nog dit jaar bouwen

Al met al lijkt in elk geval de Eemshaven een voor de hand liggende keuze. 'Die staat op mijn lijstje, maar ik kan het nog niet bevestigen', lacht Rake. 'Binnenkort nemen we een besluit, want we willen nog dit jaar gaan bouwen op de testlocaties.'

Ik ben ervan overtuigd dat de frequentie van Defensie voor 5G gebruikt gaat worden, want dit is niet tegen te houden Peter Rake

Frequentie van Defensie blijft een probleem

Hoe zit dan met de belangen van Defensie, en dan vooral met het oog op de radioschotels bij Burum? Geheime diensten gebruiken deze schotels voor allerlei geheime afluisteractiviteiten. Dat gebeurt op een frequentie die ook ideaal is voor 5G. 'Dat blijft inderdaad een probleem', bevestigt Rake. 'Wij zouden die frequentie graag willen gebruiken, maar dat kan nu niet.

Ondertussen overleggen in Den Haag de ministeries van Defensie en Economische Zaken en Klimaat achter de schermen om een oplossing te vinden. Rake: 'Ik ben ervan overtuigd dat dit gaat lukken. Want dit is niet tegen te houden. Als Duitsland overstapt op 5G, hebben die schotels in Burum er ook last van. Dus er moet wat gebeuren.'

Stapelen van 4G als tijdelijke oplossing

En zolang de frequentie niet wordt vrijgegeven? 'We behelpen ons nu met het 'stapelen' van 4G-frequenties. Daarmee kun je ook heel wat dataverkeer verwerken. Maar voor het einde van dit jaar willen we wel beschikken over 5G. Het experiment loopt tot 2020. Als dit langer duurt, lopen we vast.'

Eerst nuttig voor bedrijven, dan de consument

Het echte 5G-netwerk laat dus nog even op zich wachten. Wordt het het wachten waard, voor het aardbevingsgebied?

'Het gebied heeft er heel veel aan', antwoordt Rake beslist. 'Het zal nog heel lang duren voordat er concrete toepassingen zijn voor de consument. Voor bedrijven ligt dit anders. Maar daar is dit experiment ook voor bedoeld: uitzoeken wat niet alleen technisch, maar ook commecieel haalbaar is.'

