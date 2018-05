Nog één jeugdbende over in Delfzijl

Eén van de jeugdbendes, die voor problemen zorgde in Delfzijl, is niet meer actief. Dat laat burgemeester Gerard Beukema weten na vragen hierover vanuit de gemeenteraad.

Twee weken geleden meldde RTV Noord dat Delfzijl in de maag zat met twee jeugdbendes. Sommige leden zijn van de jongste groep zijn niet ouder dan elf, twaalf of dertien jaar. Ze plegen overvallen, gebruiken geweld en zorgen voor overlast op straat.

Uit een analyse van de gemeente Delfzijl blijkt nu dat een van deze groepen inmiddels niet meer als zorgelijk wordt ervaren. Welke groep dat is, de oudere of de jongere, zegt de gemeente niet. De andere jeugdgroep, die voor problemen zorgt, is begin dit jaar ontstaan.

Er is geen sprake van één hechte, vaste groep Gerard Beukema - burgemeester Delfzijl

Natuurlijk verloop

Een woordvoerder laat weten dat deze jongeren zijn aangesproken op hun gedrag. Ook ouders, scholen en sportverenigingen zijn door jeugdwerkers op de hoogte gebracht.

'Deze maatregelen hebben effect. Maar je ziet ook dat er bij deze groepen een natuurlijk verloop is. De situatie verandert al snel als een paar jongeren naar een andere school gaan, een nieuwe sportclub hebben of bijvoorbeeld verhuizen. Er is geen sprake van één hechte, vaste groep, dat wisselt voortdurend', zegt de woordvoerder.

Extra personeel

Vorige week werd bekend dat de gemeente Delfzijl extra personeel aantrekt om de problemen rond de jeugdgroepen te lijf te gaan. Dat is in eerste instantie voor het komende jaar. Voorheen werd gekeken naar individuele gevallen; met de nieuwe aanpak betrekt de gemeente ook de omgeving erbij, zoals ouders, verenigingen en scholen.

De gemeente wil overigens het woord 'jeugdbende' niet meer noemen, omdat het zou gaan om 'problematische jeugdgroepen' die nog niet zijn uitgegroeid tot bende. In het coalitieakkoord wordt wel gesproken over jeugdbendes.

Raadsvragen

Lijst Stulp-raadslid Rob Kok vroeg naar aanleiding van onze berichtgeving waarom de raad niet is geïnformeerd over de problemen rond jeugdgroepen. Burgemeester Beukema laat weten dat hier geen noodzaak voor was, omdat het om lopend beleid ging.

De raad krijgt straks wel info over de nieuwe aanpak die begin deze maand is ingezet, zo belooft de burgemeester.

Lees ook:

- 'Waarom wist de raad niets van jeugdbendes in Delfzijl?'

- Jeugdbendes actief in Delfzijl: sommige 'criminelen' zijn 11 jaar

- Delfzijl gaat jeugdbendes te lijf