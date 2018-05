Muntendamse horecabroer moet dokken ondanks vrijspraak

De 51-jarige ondernemer uit Muntendam die onlangs werd vrijgesproken van hennepteelt in Nieuwe Pekela, draait wel op voor het terugbetalen van illegaal verdiensten door hennepteelt. De man moet bijna 412.000 euro aan de staat terugbetalen.

De agenten deden op 10 april 2015 een inval in een pand van de ondernemer en zijn broer dat is gelegen aan de Holland Marsh in Nieuwe Pekela. Er was hennep geteeld, maar de planten waren spoorloos.

Hennepteelt in 2009

De rechtbank vond dat er te weinig bewijs was om de broers te veroordelen voor het eigenhandig telen van hennep; dat hadden ook anderen (oud-huurders) kunnen doen. De oudste broer werd wel veroordeeld voor hennepteelt in zijn woning in 2009. En voor bezit van wapens.

Wel profiteren

Met het kweken van hennep in zijn woning verdiende de man destijds ruim 31.000 euro, zo rekende de rechtbank uit. Daarnaast zijn er volgens de rechtbank wél aanwijzingen dat de man profiteerde van de hennepteelt in Nieuwe Pekela.

De rechtbank baseert zich op de gevonden berekeningen van de kosten en de baten van de hennepteelt in Nieuwe Pekela, inclusief de verdeling van de winst. Daarnaast vonden de agenten aankoopbewijzen van materiaal dat voor hennepteelt wordt gebruikt.

Verzonnen berekeningen?

Deze berekeningen waren fictief, zei de man eerder op zitting. Maar dit vindt de rechtbank ongeloofwaardig. Het betrof een groot aantal berekeningen en die waren bovendien erg gedetailleerd, stelde de rechter.

De rechter telde de verdiensten van de hennepteelt in Nieuwe Pekela bovenop de eerdere hennepteelt in de woning van de man in Muntendam en kwam zo tot vordering van ruim vier ton.

Hoger beroep

De Muntendammer is niet van plan in zijn buidel te tasten. Hij kondigde meteen na de zitting aan Hoger Beroep in te stellen.

