Huisarts over dna-test: 'Het is mijn taak te zorgen dat mensen op de juiste gronden meedoen'

'Het is niet aan mij om te zeggen dat je mee moet doen. De mogelijkheid is er, het is aan mensen zelf om te beslissen.'

Huisarts Bob Meijer uit Warffum is een van de zes huisartsen in Noord-Nederland die een speciale dna-test mag aanbieden aan ouders in spe. Met die test kan al voor een eventuele zwangerschap worden onderzocht of er een kans is dat het toekomstige kindje een ernstige erfelijke aandoening krijgt.

Klein deel geïnteresseerd

Dat die test nu, tegen betaling van 950 euro, bij huisartsen wordt aangeboden, betekent nog niet dat het storm loopt bij de praktijk van Meijer. 'In mijn ervaring is er maar een klein deel van de mensen geïnteresseerd om mee te doen aan de test.'

Hij vervolgt: 'Het is mijn taak is om te zorgen dat mensen op de juiste gronden en met de juiste verwachtingen meedoen en anticiperen op een eventuele negatieve uitkomst, dus een positieve test.'

Drager van gen

Is de test positief, dan is er een kans van 25 procent dat het kindje een aandoening krijgt. Bij een dergelijk testresultaat verwijst Meijer het koppel door naar de afdeling Klinische Genetica van het UMCG.

Wat er precies getest wordt? 'Er wordt onderzocht of je drager bent van een ernstige erflijke aandoener, maar in combinatie. Alleen de combinatie wordt onderzocht, bij vader en moeder. Is die combinatie een risico, dan is de test positief, aldus Meijer.

Zeer zelfzame aandoeningen

Het gaat over het algemeen om zeer zeldzame aandoeningen, legt Meijer nog uit. 'Het grootste deel is niet verenigbaar met leven of leidt tot zeer ernstige ziekte. De nieuwe test is wel uitgebreid, zo wordt er ook getest op een aantal ziektes die nu pas in de hielprik (na de geboorte - red.) worden getest.'

Maar wat doe je als uit de dna-test blijkt dat je positief bent? Volgens Meijer is er een aantal opties: 'Je kunt niets doen en het risico nemen, kiezen om geen kinderen te krijgen, prenatale diagnostiek of bijvoorbeeld een ivf-traject aangaan.'

Ethisch?

Dan is er nog de vraag of dit ethisch wel kan. Moeten we alles willen weten? Meijer is daar helder over.

'Ik geloof heel erg in autonomie van mensen. Als mensen goed geinformeerd zijn, dan doet mijn mening daar in eerste instantie niet toe. Het is aan de regering om kaders te maken, mijn rol is te zorgen dat mensen op de juiste gronden meedoen aan dit onderzoek.'

