Twee bruinvissen gespot in haven Delfzijl

In de haven van Delfzijl zijn maandag rond het middaguur twee bruinvissen gespot. Ze zwommen in de buurt van de zeesluizen. Bram Reinders uit Delfzijl wist ze op de gevoelige plaat te zetten.

Het is bijzonder, want de dieren komen niet graag in de buurt van mensen, vertelt een woordvoerder van opvangcentrum Ecomare op Texel.

Vogelspotter

'Eigenlijk wilde ik een aantal foto's maken van vogels. Het was vloed en met hoog water heb je de meeste kans om ze te fotograferen. En toen zag ik ineens twee bruinvissen', vertelt Reinders.

Voedsel

Volgens hoofd dierverzorging Mariëtte Smit van Ecomare waren de bruinvissen waarschijnlijk op zoek naar voedsel. 'Ze eten eigenlijk de hele dag door, zeker als ze in de groei zitten. Het zou kunnen dat ze op een school haringen aan het jagen waren en zo bij de haven terechtkwamen.'

Geen drukke plekken

Bruinvissen zijn de meest voorkomende walvissoort in de Noordzee. Ze worden regelmatig gesignaleerd aan de Nederlandse kust. Ze komen alleen liever niet in de buurt van drukke plekken, zoals havens.

Geluk

'Het is opvallend dat deze twee bruinvissen zo dichtbij kwamen. Ze zijn erg voorzichtig en houden niet van geluid', vertelt Smit. Reinders had geluk dat hij ze spotte, want de dieren zijn vaak maar een paar tellen boven water om adem te halen. 'Daarna kunnen ze weer minutenlang onder water blijven', legt Smit uit.

Reinders heeft de dieren ongeveer een uur lang zien rondzwemmen in Delfzijl. Daarna gingen ze terug naar de zeemond.

In een bassin

Ecomare heeft twee bruinvissen in een bassin die niet meer teruggezet kunnen worden in de natuur. Bezoekers kunnen de dieren van dichtbij bekijken.

Lees ook:

- Bruinvis spoelt aan bij Punt van Reide

- Bruinvis gaat dood tijdens bevalling