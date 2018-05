'Wilde kikkers' verstoren nachtrust voor eerste examen

De meest spannende tijd voor middelbare scholieren is weer begonnen: de examentijd. De komende twee weken wordt er flink gestrest, gebuffeld en gezweet. En dan heb je een goede nachtrust hard nodig. Dat - en meer - in Noord Vandaag.

1) Zwoegen en zweten

Joyce de Weerdt heeft vandaag examen Nederlands gedaan. Zij vertelt hoe ze de spanning onder controle krijgt. Een klasgenootje van haar begint niet echt uitgerust aan haar examen en dat is de schuld van een stel wilde kikkers. Ondertussen snuffelt Ronald alvast rond in een eindexamenlokaal.

2) Examenopdracht

We kiezen deze week elke dag een vraag uit een examen dat die dag is gemaakt. Vandaag gaat het om een vraag uit het havo-examen Natuurkunde. Bekijk hieronder de opdracht en onderaan dit artikel vind je het antwoord.

3) Het perfecte kind?

Stellen met een kinderwens kunnen sinds deze week, nog voor een eventuele zwangerschap, laten testen of hun kind kans heeft op een ernstige erfelijke aandoening. De test is een initiatief van het UMCG en een aantal huisartsen in onze provincie biedt deze dna-dragerschapstest aan. Is dit een eerste stap op weg naar het 'perfecte kind'?

Nee, zeggen huisarts Bob Meijer uit Warffum en onderzoekster Mirjam Plantinga van het UMCG. Meijer vertelt op welke ziekten getest kan worden en Plantinga legt uit waarom zij de test ethisch verantwoord vindt.

4) Ronald zoekt Rudie

En wéér zit een Groningse boer in Boer Zoekt Vrouw. Bijna drie miljoen mensen keken zondagavond naar de voorstelronde van de nieuwe boeren. Eén van hen is Rudie uit Appingedam. Ronald gaat naar hem op zoek in de koeienstal.

5) Potje met vet

Het is perfect wandelweer, dus dat wordt genieten voor de deelnemers van de Avond4daagse. Ronald is uitgenodigd om het startschot te geven in Ten Boer. En zien we hem daar zelf nu ook aan de wandel?

6) Antwoord examenopdracht

Weet je nog onze examenopdracht van hierboven? Kijk hieronder of je antwoord klopt.

Bekijk Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist.