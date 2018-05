Deel dit artikel:











Uitslaande brand legt boerderij en schuren in de as (update) (Foto: RTV Noord / Steven Radersma) (Foto: RTV Noord / Steven Radersma) (Foto: RTV Noord / Steven Radersma) (Foto: Jordi Haverdings/112Groningen)

Een uitslaande brand heeft maandagmiddag een rietgedekte boerderij en schuren in Leutingewolde, net over de grens bij Leek in Drenthe, in de as gelegd.

Op het moment dat de brand uitbrak waren er mensen en dieren aanwezig, maar er zijn geen gewonden gevallen. Omstanders hebben geholpen met de evacuatie, aldus de brandweer in Drenthe. Update: auto met verkeerde brandstof De brand is ontstaan tijdens kluswerkzaamheden aan een auto in de schuur. De eigenaar zegt dat er verkeerde brandstof in de auto zat, waarop deze in de brand vloog. 'Daarna de schuur en toen ging het snel', legt eigenaar Maruits Tepper uit. Asbest Er kwam bij de brand veel rook vrij en ook een onbekende hoeveelheid asbest. Nog onduidelijk is hoeveel en waar het terecht is gekomen. NL-Alert In een NL-Alert adviseert de brandweer ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten.