VvE Paddepoel dreigt 68.000 euro te claimen bij ouders van bloemist (update)

De Vereniging van Eigenaren (VvE) van winkelcentrum Paddepoel dreigt een claim neer te leggen van 68.000 euro bij de ouders van uitbater René Bolhuis van bloemist Bloemen Mozaïek.

Bolhuis heeft deze week een schriftelijke claim ontvangen, omdat bij de overname van de zaak van zijn ouders, 19 jaar geleden, niet is vastgelegd dat hij lid moet zijn van de VvE. Op dat feit staat een boete van 150.000 gulden, nu dus 68.000 euro.

Eenvoudige oplossing

Als Bolhuis die notariële kwestie niet snel terugdraait legt de VvE de claim bij zijn bejaarde ouders neer. Volgens de vereniging kan dit eenvoudig voorkomen worden.

'Bolhuis is gevraagd dit middels een simpele, aanvullende akte te corrigeren waarmee de tekortkomingn is opgelost. Alleen indien hij dit weigert is de in de notariële akte opgenomen boete van ruim €68.000,- verschuldigd. De VvE gaat er echter vanuit dat de fout gewoon hersteld wordt.'

Eigenaar van winkel

De bloemist is als enige winkelier in het centrum ook eigenaar van zijn pand. Maar na de ruzie over de verplichting om ook op koopavond en zondag open te gaan, zegde hij zijn lidmaatschap van de eigenarenvereniging op.

Op die manier dacht hij zich te kunnen onttrekken aan de verplichting om op de vastgestelde tijden open te zijn.

Maar nu zegt de vereniging dat hij verplicht lid moet zijn en dat dat bij de overdracht van de zaak door zijn ouders indertijd geregeld had moeten worden.

Dit pand is mijn oudedagsvoorziening. Op termijn moet ik leven van de huur René Bolhuis - bloemist

Dwangmiddel

Volgens Bolhuis is het een middel om hem te dwingen om zich alsnog aan de openingstijden te houden en hij vermoedt dat de vereniging hoopt dat hij zijn zaak verkoopt.

'Maar dat doe ik niet, want, net als bij veel winkeliers, is het pand mijn oudedagsvoorziening', zegt Bolhuis. 'Op termijn moet ik leven van de huur die dit opbrengt.'

Nog 11.000 euro aan boetes

Naast deze nieuwe claim van 68.000 euro heeft Bolhuis ook nog een bedrag van 11.000 aan niet betaalde boetes aan de Vereniging van Eigenaren openstaan.

Voorzitter Paul Beerens van de VvE was niet bereikbaar voor een reactie. Overmorgen houdt de gemeenteraad een spoeddebat over de problemen in Paddepoel.

