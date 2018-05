Op zoek naar boer Rudie uit Boer Zoekt Vrouw: waar is hij?

Hoe kijkt boer Rudie terug op zijn debuut bij Boer Zoekt Vrouw? Heeft hij al de eerste reacties binnen? Of is er wellicht al liefde gevonden?

Deze en andere vragen willen we graag stellen aan de inmiddels bekende boer. Daarom ging verslaggever Ronald Niemeijer een dag na de voorstelronde op tv even langs op de boerderij in Appingedam.

Hij trof er geen Rudie, maar wel diens broer Marcel. En dat is niet zonder reden.

Waar is Rudie?

'Dat zeg ik niet, want daar zijn afspraken over', reageert de broer.

Boer Zoekt Vrouw heeft dus afspraken gemaakt: Rudie zullen we niet te spreken krijgen. Zijn verhaal is aan de KRO-NCRV voorbehouden. Marcel reageert: 'Dat klopt.'

Helaas voor ons dus. Dan maar een paar vragen stellen aan broer Marcel.

Wat vind je ervan dat je broer meedoet?

'Hartstikke leuk, ik hoop dat hij genoeg brieven krijgt', reageert Marcel een beetje berekenend.

Maar zullen het er ook genoeg zijn?

'Het is een leuke kerel. Hij is slim en betrouwbaar heb ik al gezegd. Dat zijn positieve eigenschappen.'

Marcel weegt zijn antwoorden goed af. Toch nog even één keer proberen.

Vindt Rudie het zelf ook spannend?

'Ja, natuurlijk.' Dat wil Marcel ons nog net zeggen.

Op de rest van de antwoorden zullen we nog even moeten wachten, want in september gaat Boer Zoekt Vrouw pas verder. We hebben het in elk geval geprobeerd, nietwaar?

Oh ja: heb je interesse in een date met Rudie dan kun je de aankomende weken nog schrijven naar KRO-NCRV.

