Kropswolder echtpaar wast 1,1 miljoen wit; OM eist celstraffen

Voor het witwassen van ruim 1,1 miljoen euro en voor valsheid in geschrifte moeten een 43-jarige man uit Kropswolde drie jaar, en diens partner twee jaar de cel in. Dat eist de officier van justitie.

Beiden moeten het criminele geld terugbetalen aan de Staat. Het Openbaar Ministerie vindt bewezen dat het echtpaar zich 'met ketel en stoom' tussen 2008 en 2014 bezighield met crimineel en besmet geld.

Operatie Heiderups

Het echtpaar kwam tijdens een omvangrijk onderzoek, dat de naam Heiderups kreeg, in beeld. Heiderups deed onderzoek naar georganiseerde bende in hennepteelt.

De inmiddels veroordeelde verdachten uit dat onderzoek, gebruikten voor de hennepteelt veelal leegstaande panden.

Leven op grote voet

Het echtpaar kon niet in verband worden gebracht met de hennepteelt, maar leefde op opvallend grote voet.

Ze reden in peperdure auto's rond, kochten een kast van een huis in Kropswolde, richten bedrijven op, waaronder in een pand aan de Rolderstraat in Assen en verhuurden ze onroerend goed. Hun handel en wandel werd verder onderzocht.

Geen bijstand meer, wél een nieuw paard

Ze bezaten een jetski, een sloep en handelden in paarden. Het eerste paard werd aangekocht een maand nadat de bijstandsuitkering van het echtpaar was stopgezet.

Uit verder onderzoek bleek dat papieren overeenkomsten, kwitanties en de chipnummers van de aangekochte en verkochte paarden werden vervalst.

'Gulle gevers'

De ouders en schoonouders van het echtpaar zou hen veel geld hebben geschonken en geleend. Dat gebeurde veelal in contanten. Deze bedragen werden op bankrekeningen gestort en in contanten ook weer opgenomen.

Ook hadden ze hard gewerkt in hun eigen bedrijven met advertentieverkoop, hun eigen autowasserij in Foxhol, Marktplaatsverkopen, en met de handel in de paarden. Ze deden ook een forse contante investering in een tankstation in Echten.

Mikpunt

'Het hebben van contanten is niet strafbaar', zei de raadsman van het echtpaar. Het echtpaar is van mening dat ze al jaren worden belaagd door politie en justitie. 'We zijn gewoon mikpunt.'

De rechtbank doet in de zaak van het Kropswolder echtpaar uitspraak over twee weken.