Slechtvalkjes zijn webcam te slim af De slechtvalkjes laten zich zien. (Foto: GasUnie)

Voor sommige mensen is het een leuke hobby: het volgen van de slechtvalkjes aan de gevel van de GasUnie. Maar maandag was er ineens verwarring, want de valkjes waren spoorloos.

'De jonge slechtvalkjes zijn weg, wat is er gebeurd?' en 'de jonkies van de slechtvalken zijn weg!' mailen verontruste kijkers van de real life webcamsoap. Lege nestkast Een blik op de webcam doet vermoeden dat er niemand 'thuis' is. Een ei ligt eenzaam in het midden van de nestkast. Een van de ouders meldt zich, maar van de jonkies is geen spoor. Tot er ineens rechtsonderin beeld een klein donzig koppie verschijnt. Springlevend Niet veel later weer een mailtje van een van de verontruste slechtvalkfans. 'Ze zijn er weer. springlevend!'. En inderdaad, ze zijn terug, al kruipen ze weer snel in de hoek van de nestkast, buiten het oog van de webcam. Het is voor het derde jaar op rij dat er jonge slechtvalkjes opgroeien bij de GasUnie. In 2016 waren er vier jonkies, vorig jaar en dit jaar twee. Lees ook: - Slechtvalk toont eerste ei voor het oog van de webcam

