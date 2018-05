Deel dit artikel:











Keukenbrand in azc Ter Apel geblust (Foto: Jos Schuurman/FPS)

In het asielzoekerscentrum in Ter Apel heeft brand gewoed in een woonunit. Het vuur ontstond in de keuken.

Twee brandweerposten rukten uit om de brand te blussen. De bewoners van de unit zijn opgevangen. Niemand raakte gewond.