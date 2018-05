Zijspancoureur Holstein keert na vier jaar terug op de baan

Zijspancoureur Sven Holstein maakt volgende week maandag zijn rentree. Hij staat aan de start van de internationale Pinksterraces in Stadskanaal.

Bonita van Dijk is zijn bakkeniste. Zij vormde eerder een combinatie met Mark Detz uit Hoogkerk.

Gestopt

Holstein besloot vier jaar geleden om te stoppen, maar het is bij altijd blijven kriebelen.

'Vier jaar pauze is inderdaad wel vrij lang. Ik heb altijd een licentie gehouden. Ik had vorig jaar al plannen om terug te keren. Maar op deze manier is het ook prima. Alles is wel ineens in een stroomversnelling gekomen.' zegt de Zuidbroekster.

Dit kwam op ons pad en hebben we met beide handen aangegrepen Sven Holstein

Bruins stop: zijspan beschikbaar

Want dat hij nu het seizoen al een aantal wedstrijden onderweg is z'n rentree maakt, heeft te maken met het stoppen van Arnold Bruins. De routinier uit Onstwedde heeft er vanwege priveproblemen een punt achter gezet. Hij keerde vorig seizoen terug op de baan.

Holstein gaat verder in de zijspan van Bruins. 'Dit kwam op ons pad en hebben we met beide handen aangegrepen.' zegt Holstein die tegenwoordig net over de grens in Bunde woont.

Winst op EK

Het hoogtepunt in z'n carriere was het Europees kampioenschap in 2005. Voor hem bijna een eeuwigheid geleden.

Hij was toen zeventien jaar en kroonde zich om half twee 's nachts in Siddeburen zeer verrassend tot de beste zijspancoureur van Europa.

Na een paar rondjes hadden we de smaak te pakken Sven Holstein

Eerste training gehad

Afgelopen zaterdag hebben Holstein en Van Dijk voor het eerst getraind in Vledderveen.

'Bonita was wel eerst wat afwachtend, maar na een paar rondjes hadden we de smaak te pakken. Ik denk dat ik net als vroeger weer voor het podium kan gaan. Dat is in elk geval de intentie. Ik ga zeker niet als een recreant rondrijden.' zegt Holstein hoopvol.