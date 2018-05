Oud Seaports-directeur Harm Post betrokken bij omstreden zonneparkbedrijf Powerfield

Ex-directeur van Groningen Seaports Harm Post is ook betrokken bij het in opspraak gekomen bedrijf Powerfield. Hij is voorzitter van de Raad van Advies.

Eerder werd al bekend dat oud-staatssecretaris en gedeputeerde Henk Bleker (CDA) banden heeft met het bedrijf als lid van de Raad van Advies.

'Omstreden transacties en speculaties'

NRC onthulde zaterdag dat het zonneparkconcern zich bezighoudt met 'omstreden grondtransacties en agressieve speculaties met grond'.

Uit onderzoek van de krant blijkt dat Powerfield grote risico's neemt met geld van beleggers. Ook heeft het bedrijf inmiddels voor 260 miljoen euro aan subsidies opgestreken, concludeert NRC.

Naast voorzitter Harm Post is ook oud-politicus Henk Bleker lid van de Raad van Advies. Verder maakt energie-ondernemer en deeltijd professor Future Energy Systems aan de TU Delft, Ad van Wijk, daar deel van uit.

Om opheldering gevraagd

Gevraagd naar zijn rol, komt Post namens de Raad van Advies met een schriftelijke reactie. Daarin laat hij weten dat de leiding van het concern inmiddels om opheldering is gevraagd.

'De Raad van Advies heeft met de directie afgesproken dat zij op korte termijn met een plan komt tot herstel van het vertrouwen in het bedrijf. Onderdeel van dat Plan van Aanpak is een onafhankelijk oordeel over de gehanteerde financieringsmethodiek. En het vergroten van de transparantie van transacties ten aanzien van het verkrijgen van gronden ten behoeve van het realiseren van zonneparken.'

Het moge duidelijk zijn dat dit niet goed is voor het imago van het bedrijf en de sector Raad van Advies Powerfield

Niet goed voor imago

Verder wordt de ophef betreurd: 'Het moge duidelijk zijn dat dit niet goed is voor het imago van het bedrijf en de sector. Dat is jammer, want de noodzakelijke energietransitie vergt een enorme inzet en vraagt dat we vertrouwen hebben in de alternatieven, met name zon en wind.'

In Groningen is Powerfield betrokken bij veel plannen voor grootschalige zonneparken. Daarbij gaat het om Stadskanaal, Nieuwe Pekela, Sappemeer, Veendam, Leek en Vlagtwedde. In die laatste plaats zou het grootste zonnepark van ons land moeten komen.

Vorige week maakte het concern nog bekend dat de bouw van een grote zonnepanelenfabriek in Appingedam niet doorgaat.

Doorverkocht

Het draait er om dat grond wordt aangekocht door Powerfield voor zonneparken. Vervolgens wordt het– meestal binnen een dag – voor een veel hogere bedragen doorverkocht aan Zonneperceel BV, blijkt uit het onderzoek van de krant.

Dat laatste bedrijf heeft volgens het NRC-verhaal dezelfde directeur als Powerfield. Voor deze tweede aankoop wordt het geld van beleggers gebruikt, aldus de krant. Powerfield ontkent zich schuldig te maken aan deze praktijken.

In het krantenverhaal wordt geschetst hoe oud-politicus Henk Bleker tijdens een informatie-avond in Stadskanaal de boeren warm probeert te krijgen voor een zonnepark in hun omgeving.

'We kennen elkaar'

De krant over die bijeenkomst: 'Hij komt uit de buurt, schakelt af en toe over op het Gronings. 'We kennen elkaar,' begint Bleker zijn verhaal. 'Ik heb hier nog gevoetbald.'

Harm Post wordt niet genoemd. Op de website van Powerfield staat hij wel vermeld als voorzitter van de Raad van Advies. De drie leden daarvan nemen op de site een prominente plaats in onder het kopje 'Over Ons'. Inclusief foto's en korte cv's.

Post nam vorig jaar afscheid als directeur van Groningen Seaports, waar hij veel succes had. Nu probeert hij als projectontwikkelaar bedrijven naar Groningen Airport Eelde te lokken. Verder heeft hij een aantal adviesfuncties.

Grond gekocht

Ook zijn oud-werkgever komt in het verhaal aan bod. Groningen Seaports heeft van boeren grond gekocht bij het datacentrum van Google in de Eemshaven.

Een van de landbouwers uit de omgeving heeft zaken gedaan met het aan Powerfield gelieerde Zonneperceel. Hij krijgt volgens de krant 3,4 miljoen euro voor zijn grond. Geld van beleggers, terwijl het maar de vraag is of dat zonnepark er ooit komt.

Uit informatie van zowel de gemeente Eemsmond als Groningen Seaports blijkt dat het bestemmingsplan grootschalige zonneparken op deze plek helemaal niet toestaat.

