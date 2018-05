Gezamenlijke inkoop zonnepanelen gestart: 'een logisch vervolg'

Onder de noemer Energieloket Groningen start dinsdag binnen twaalf gemeenten de collectieve inkoop van zonnepanelen, zonneboilers en waterpompen.

Eerder werd collectief isolatie ingekocht. Ruim vijf honderd mensen sloten zich hierbij aan.

'Dit is een logische vervolg', zegt Kees Vianen van de vereniging Slim Wonen met Energie.'Als je wilt verduurzamen, begin je met het isoleren van je woning. Daarna kijk je naar duurzame installaties om het gasverbruik te verlagen.'

Westerkwartier voorop

Al eerder meldden 500 mensen in het Westerkwartier zich aan bij het project, een deel van hen verduurzaamt daadwerkelijk hun huis. Vianen: 'De andere gemeenten volgen nu.'

'Als we de lijn doortrekken, dan verwachten we tussen de 1500 en 2000 mensen die een advies krijgen. Uiteindelijk verwachten we dat zeker 500 mensen hun woning zullen verduurzamen.'

Versnelling van de transitie

Vianen: 'Dit initiatief is opgezet omdat we met ons allen hebben gezegd, in het klimaatakkoord van Parijs, dat we in 2050 energieneutraal willen zijn.'

'Daarvoor heb je een versnelling nodig van de energietransitie, dus het duurzaam maken van de Nederlandse woningvoorraad. En ik denk dat Groningen hierin een van de koplopers is. Zeker omdat al het aardgas uit de woningen van Nederland moet.'

Snel proces

Tot 22 juni kunnen inwoners zich aanmelden voor de gezamenlijke inkoop van zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen.

In theorie kun je in vier weken zonnepanelen op je dak hebben Kees Vianen - Slim Wonen met Energie

Vianen: 'Het proces kan heel snel gaan. Binnen twee weken na aanmelding kan er een adviseur langskomen en binnen drie weken ligt er dan een offerte klaar. In theorie kun je in vier weken zonnepanelen op je dak hebben.'

