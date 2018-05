Huiswerkapp populair tijdens examens: hulp vanaf de wc?

Een deel van de middelbare scholieren ploetert deze week voor de examens. De Groningse app Mr. Chadd hielp op de eerste examendag 1.200 leerlingen met vragen over hun examenstof.

'Normaal gesproken is dat op een maandag zo'n 700 tot 750', zegt eigenaar Jan Kuipers. De meeste vragen gingen over wiskunde.

Hulp op de wc?

Opvallend was volgens Kuipers de momenten waarop er vragen werden gesteld. 'We zijn ook tijdens de examens open en we hebben gezien dat er toen ook vragen gesteld werden.'

'Dat kan zijn geweest op de wc. Hoe gebruikers het precies hebben gedaan, weten we niet. Dat zijn dingen die gebeuren.'

Goede manier toepassen

Kuipers focus ligt echter niet op de valkuilen van de smartphone.

'We kijken of we de smartphone op een goede manier kunnen toepassen om het onderwijs te verbeteren in plaats van dat we met z'n allen de hakken in het zand zetten. De smartphone hoort bij ons als mens ondertussen.'

Zes vingers in de lucht

'We zien ons als digitale onderwijsassistent', zegt Kuipers. 'Je kent het voorbeeld van zes vingers die de lucht ingaan met ik snap het niet. Dan willen we de drukte ondervangen. Dat de leraar met het meest specifieke probleem aan de slag kan en wij de rest ondersteunen.'

'Dat zijn de momenten dat de leerling anders om zich heen gaat kijken en gaat ouwehoeren. Want ja, hij moet wachten. Die wachttijd willen we drastisch terugbrengen, zodat je direct geholpen wordt.'

Van gymnasium naar mbo niveau 2

Kuipers bedacht de app samen met schoonzusje Kim van der Esch. Zijn eigen middelbare schooltijd was een van de redenen om Mr. Chadd te ontwikkelen.

'Ik noem mijzelf altijd een mislukt product van het huidige onderwijssysteem. Ik ben afgestroomd van gymnasiumniveau naar mbo niveau 2, omdat ik geen prikkel vond in het curriculum dat me geboden werd. Mijn 15-jarige ik had dit heel goed kunnen gebruiken.'

Lees ook:

- Mr. Chadd helpt 25 leerlingen per minuut bij hun huiswerk