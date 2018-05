Raad beslist: Zuidhorn krijgt omstreden mountainbikeroute

Zuidhorn krijgt een mountainbikeroute in het Johan Smitpark en het Waterpark. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde daar maandagavond mee in.

De mountainbiketrail is een burgerinitiatief, waartegen veel weerstand was.



Zes kilometer lang

De trail is zo'n zes kilometer lang en kronkelt zich door beide parken. Daarbij wordt zowel op verharde paden gereden als op een nieuw aan te leggen spoor dat de gebaande paden verlaat.

Schade of niet?

Vooral dat laatste wekte verzet. De tegenstanders vrezen aantasting van de natuur, verstoring van de Schotse Hooglander die in het park grazen en gevaarlijke verkeerssituaties.

Volgens de initiatiefnemers is er juist alles aan gedaan om schade te voorkomen en de veiligheid van de gebruikers van beide parken te waarborgen.



Emoties lopen op

De emoties tussen de initiatiefnemers en de tegenstanders liepen zo hoog op dat oud-burgemeester Schollema van Pekela door de gemeente werd aangesteld als bemiddelaar.

Die bemiddelingspoging leverde niets op en dus moest de raad een besluit nemen.

Met tien stemmen voor (CDA, ChristenUnie en PvdA) en vijf tegen (GroenLinks en VVD) werd het burgerinitiatief aangenomen. De twee raadsleden van D66 ontbraken wegens ziekte.



'Nu is er duidelijkheid'

Voorzitter Jan Wildeboer van de initiatiefgroep is in zijn nopjes met het besluit.

Nu kunnen we verder, al weten we dat de weerstand groot is Jan Wildeboer - voorzitter initiatiefgroep

'Het heeft twee jaar geduurd, maar nu is er duidelijkheid. Nu kunnen we verder al weten we dat de weerstand groot is. We gaan er alles aan doen om er een mooie en veilige route van te maken en willen in overleg blijven met de tegenstanders.'

Dit noemen ze een democratisch besluit, maar daar leggen we ons niet zomaar bij neer Sible Bootsma - actiecomité Behoud Onze Parken

'We leggen ons er niet bij neer'

Voorzitter Sible Bootsma van actiecomité Behoud Onze Parken was zwaar teleurgesteld. 'Dit noemen ze een democratisch besluit, maar daar leggen we ons niet zomaar bij neer.'

'Honderden mensen zijn tegen deze mountainbiketrail en daarvoor blijven we ons inzetten. We hebben al een jurist in de arm genomen om te kijken wat we nog kunnen doen om het plan tegen te houden. We beginnen in elk geval met het aanvechten van de bestemmingsplanwijziging.'

