SP wil actie voor behoud van 'volwaardig' Refaja Ziekenhuis

De Socialistische Partij (SP) legt zich niet neer bij een eventuele sluiting van de afdeling Verloskunde in het Refaja Ziekenhuis. Dat bleek maandagavond tijdens een bijeenkomst in Stadskanaal, waar plannen werden gesmeed voor eventuele acties.

De Raad van Bestuur van Treant Zorggroep geeft dinsdag duidelijkheid over de toekomst van de afdeling Verloskunde in het Refaja. Het personeel wordt dan geïnformeerd.

Zo'n 25 SP'ers verzamelden zich maandag in de Poststraatkerk in Stadskanaal. Onder leiding van Tweede Kamerlid Henk van Gerven en beoogd SP-wethouder Lian Veenstra werd gesproken over mogelijke acties om de ziekenhuiszorg in de regio te behouden.

Van de zotte

Gekleed als wijkverpleegster is ook de bezorgde Sita van der Veen naar de bijeenkomst gekomen. 'Ik vind het echt, echt van de zotte dat jonge moeders en ouders gedwongen worden om een keus te maken. We hebben geen vrije artsenkeuze meer, daar maak ik me boos over!'

Om het Refaja volledig te behouden wil de SP samenwerken met vakbonden, omliggende gemeenten, andere ziekenhuizen en huisartsen. Ook demonstraties staan op de planning, maar écht concreet zijn de plannen nog niet. 'We gaan er de komende dagen mee aan de slag', zegt Veenstra.

Strijd

Of het niet te laat is om nu nog actie te gaan voeren? 'Besluiten worden genomen door mensen. En handtekeningen worden met mensenhanden gezet. En diezelfde handen kunnen de handtekening ook weer doorstrepen', zegt Veenstra. 'Misschien is het aan de late kant, maar voor strijd is het nooit te laat.'

