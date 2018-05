Deel dit artikel:











Brand in appartement, flat ontruimd (update) (Foto: Stefan Bleeker / RTV Noord)

In een appartement aan de Couperusstraat in Groningen is dinsdagochtend brand uitgebroken.

De bewoners konden op eigen kracht naar buiten komen. Daar werden ze opgevangen door ambulancepersoneel. Volgens een andere buurtbewoner zijn ze daarna naar het ziekenhuis gebracht, omdat ze roet hadden ingeademd. De schade in het appartement zou groot zijn. De bewoners van de andere appartementen in het gebouw moesten uit voorzorg korte tijd ook hun woning uit. Volgens de brandweer was het vuur snel uit. De oorzaak van de brand is niet bekend.