Gasthuis zoekt vrijwilligers voor 'mooi en dankbaar werk'

Humanitas Midden-Groningen is op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor Gasthuis Hoogezand-Sappemeer. Enkele vrijwilligers van dit hospice zijn gestopt vanwege ziekte en daarom is men op zoek naar tien nieuwe mensen, die willen helpen.

Het Gasthuis Hoogezand-Sappemeer wil mensen, die thuis niet kunnen sterven een mogelijkheid bieden dit in een vertrouwde huislijke omgeving te kunnen doen. De vrijwilligers verlenen mantelzorg en zijn gastheer of -vrouw voor de familie van de gasten.



Ik mocht dierbare mensen verzorgen en ontdekte dat het heel mooi en dankbaar werk is Ruth Liefers - Vrijwilliger van het gasthuis

Ruth Liefers is sinds twee jaar vrijwilliger bij het gasthuis. 'Ik heb me aangemeld nadat ik de dood van dichtbij heb mee gemaakt. Ik heb dierbare mensen verloren en daar was ik nauw bij betrokken. Ik mocht hen verzorgen en ontdekte dat het heel mooi en dankbaar werk is', legt ze uit. 'Dat is ook de reden dat ik vrijwilliger ben geworden.'

Geen vooropleiding

'Iedereen is welkom en je hebt geen speciale vooropleiding nodig', zegt voorzitter Bert Kolk van Humanitas Midden-Groningen. 'Je moet wel in het team passen en achter het werk kunnen staan, dat we hier doen.'

Eerst meelopen

Belangstellenden mogen eerst drie keer met een vrijwilliger meelopen in het hospice. Vervolgens wordt bepaald of de kandidaat geschikt is voor vrijwilligerswerk. Aanmelden kan via telefoonnummer 0598-383048 of via de mail.

