Grondaankopers jagen op Harens goud

Vastgoedontwikkelaars hebben 84 hectare grond (zo'n 150 voetbalvelden) aangekocht tussen Groningen en Haren. Ze hopen dat het gebied op termijn een bouwbestemming krijgt, waardoor de grond mogelijk honderd keer zoveel waard wordt.

Een deel van de grond ligt in de zogeheten Groene Long, het gebied tussen de A28 en de Rijksstraatweg en het stuk groen boven de nieuwbouwwijk het Harener Holt. Eventuele woningbouw in dit gebied is omstreden, omdat in een bestuursakkoord is afgesproken dat er voorlopig niet gebouwd gaat worden.

Onderzoek

RTV Noord deed onderzoek naar het eigendom van diverse kavels in het gebied. Vooral de 'spoordriehoek', het gebied tussen Haren, Waterhuizen en Groningen - waar het spoor een driehoek vormt - is in trek bij bouwbedrijven. Maar ook in de Groene Long zijn dus gronden aangekocht.

Op deze pagina is te zien wie de gronden heeft aangekocht, wat de kadastrale aanduidingen zijn en welke afmetingen de gronden hebben.

De locaties van de kavels zijn te vinden door te klikken op de kadastrale aanduidingen. Ook de provincie heeft gronden aangekocht, om een uitruil mogelijk te maken met landbouwgronden die elders moesten wijken voor een natuurgebied.

Van der Zwan Vastgoed Haren kocht de gronden aan in januari dit jaar. Rotij Projecten en Heijmans Vastgoed deden de landaankopen rond oktober 2017. De Grondbank Noord-Nederland heeft de gronden aangekocht in 2010.

Vooravond van herindeling

De gemeente Haren staat aan de vooravond van een herindeling met Groningen en Ten Boer. De weg naar die fusie was één met vele hobbels. Tegenstanders van de fusie vrezen dat Haren een stadswijk van Groningen wordt en vervolgens volgebouwd gaat worden, waardoor het groene karakter van Haren verdwijnt.

De kavels tussen Groningen en Haren zullen niet zo snel aan de beurt zijn, daar geloof ik niets van Michiel Verbeek - D66-Wethouder

Tot 2040 niet gebouwd

De gemeenten Groningen en Ten Boer hebben in een bestuursovereenkomst afgesproken dat er tot 2040 niet gebouwd gaat worden in de Harener Groene Long. Naar alle waarschijnlijkheid zal Haren binnen afzienbare tijd ook instemmen met dat bestuursakkoord.

De afspraken in dat akkoord zijn niet in beton gegoten. Het nieuwe gemeentebestuur kán die afspraken overboord gooien.



'Ze zouden wel gek zijn'

Wethouder Michiel Verbeek (D66) is niet bang dat het nieuwe gemeentebestuur dat zal doen. 'Ze zouden wel gek zijn', zegt de wethouder. 'Meerstad, de Eemskanaalzone en het SuikerUnie-terrein moeten nog volgebouwd worden. De kavels tussen Groningen en Haren zullen niet zo snel aan de beurt zijn, daar geloof ik niets van.'

De kavels die zijn aangekocht hebben nog niet de juiste bestemming. Daardoor mag er nog niet gebouwd worden. Verbeek denkt dat de vastgoedontwikkelaars de komende twintig á dertig jaar niet aan bouwen toekomen in de Groene Long. 'Het is echt iets van de lange adem.'

'Strategische overwegingen'

Verschillende woordvoerders van vastgoedbedrijven laten weten dat de gronden in het gebied zijn aangekocht vanwege 'strategische overwegingen'. Volgens een woordvoerder van Heijmans Vastgoed heeft dit 'onder meer te maken met toekomstige demografische en economische ontwikkelingen van een bepaald gebied'.

De grond kan zo meer dan het tienvoudige waard worden als er een woonbestemming op komt Woordvoerder Van der Zwan Vastgoed

Geen zekerheid of er gebouwd gaat worden

Een woordvoerder van Van der Zwan Vastgoed Haren zegt: 'Als iets van landbouwwaarde een woonbestemming krijgt, zou de waarde aanzienlijk hoger liggen. Of dat nou binnen een week, een maand, tien jaar of 25 jaar gebeurt, weet je niet met dit soort dingen.'

Hij vervolgt: 'Het kan zo meer dan het tienvoudige waard worden als er een woonbestemming op komt. Maar ik heb geen enkele zekerheid dat er ooit iets gaat gebeuren.'

Rotij Projecten B.V. heeft geen reactie gegeven op de aankoop van de gronden. Ook de gemeente Groningen, die een kavel van 26.440 vierkante meter heeft aangekocht, heeft nog niet gereageerd.

Factor 100 bij bouwbestemming

De gronden zijn momenteel bestemd voor landbouwactiviteiten. Een makelaar in agrarische grond zegt dat vijf á zes euro per vierkante meter landbouwgrond een normale prijs is. 'Als er een bouwbestemming op die grond komt, kan dit zo 500 euro per vierkante meter waard worden.'

'Het hangt natuurlijk wel af van de precieze omstandigheden van de grond. Ook moet de grond nog bouwrijp gemaakt worden en voorzieningen zoals waterleidingen en stroomkabels worden aangelegd', stelt de makelaar.

De kosten voor het bouwrijp maken, worden doorgaans voor het grootste deel betaald door de gemeente. De eigenaar van de grond, vaak bouwbedrijven, mogen dan de woningen bouwen. Daarom is het van belang voor grotere bouwbedrijven om grond te hebben op strategische plekken.

