Veel inbraken in Haren: gemeente wil WhatsApp-groepen in beeld hebben (update)

De gemeente Haren wil in contact komen met de beheerders van WhatsApp-buurtpreventiegroepen. Aanleiding is het grote aantal inbraken in Haren en omgeving.

'De afgelopen tijd zijn er in Haren en omgeving veel inbraken geweest', schrijft de gemeente op haar website. Nu de vakantietijd er weer aan komt en veel mensen niet thuis zijn, is het belangrijk om met elkaar in de buurt de ogen en oren open te houden.'

Veertien inbraakpogingen

De politie telt de afgelopen drie maanden veertien inbraken en pogingen tot inbraken in Haren. In de naburige stad Groningen zijn dat er 198.

Gemeente Haren wijst er daarom nu op dat een WhatsApp-groep buurtbewoners kan helpen om iets verdachts op te merken en door te spelen aan de politie. Burgemeester Pieter van Veen: 'Als de app-groep verbonden is met de politie, kan die dat onmiddellijk oppakken. Als er een politieauto in de buurt is, kan die meteen langsrijden'.

Goed hang- en sluitwerk

Van Veen weet niet precies hoeveel WhatsApp-buurtgroepen er in zijn gemeente zijn: 'Wij schatten dat er nu een stuk of vijf zijn. We willen graag dat dit aantal zich uitbreidt.'

Maar het is geen wondermiddel, beseft Van Veen. 'Goed hang- en sluitwerk blijft belangrijk. Daarover hebben we de afgelopen jaren veel voorlichting gegeven. 'Kom maar achterom, de deur staat open' kan niet meer.'

Meer dan 8000 Nederlandse groepen

Inmiddels zijn er in ons land meer dan 8100 buurtpreventiegroepen via WhatApp, telt de website WABP die aangemelde WhatsApp-groepen in kaart brengt. In Haren is er momenteel één aangemeld, aan de oostkant van de wijk Oosterhaar.

Op deze kaart zie je alle aangemelde WhatsApp-buurtpreventiegroepen in Groningen.

