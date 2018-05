Deel dit artikel:











Mercedeswielen-dieven in Leek op film vastgelegd Dieven nemen de wielen op camera mee (Foto: MvH Auto's)

'Over dat setje wielen kom ik wel weer heen', zegt garagehouder Mehdi van Heteren uit Leek, 'maar het gevoel dat ze op je terrein zijn geweest en zonder blikken of blozen er doodleuk met jouw spullen vandoor gaan, dát zit me dwars'.

Camera's Van Heteren doelt op de mannen die op 4 mei 's avonds laat een bezoek brachten aan zijn bedrijf op het Industriepark in Leek. Zonder dat ze het in de gaten hadden werden ze vastgelegd door warmtegevoelige camera's. Het filmpje is door de garagehouder op Facebook gezet. Op de beelden is te zien hoe een 5-deurs Golf type 4 met sportvelgen met zwarte stootstrips komt aanrijden. Vervolgens zie je diverse keren hoe een man telkens één van de wielen naar de heen en weer rijdende Golf brengt. Schroevendraaier De oude Mercedes waarvan de wielen afkomstig zijn wordt op stapeltjes stenen gezet die met behulp van een schroevendraaier uit de grond zijn gewrikt. Van Heteren: 'Deze beste mensen zijn hun schroevendraaier vergeten, dus die wil ik graag aan ze teruggeven'. Voor de eigen auto Volgens de Leekster gaat het om originele, zogeheten 'achtgaats' Mercedeswielen. ' Mijn gevoel zegt dat ze die nodig hebben voor een eigen auto. Ze hadden nog veel meer kunnen meenemen, maar dat hebben ze niet gedaan'. Het filmpje is te vinden op de facebookpagina van MvH Auto's. Binnen negentien uur na plaatsing is de video zo'n 350 keer gedeeld.