PvdA: 'Belachelijk dat Wiebes nieuwe afspraken met Shell en ExxonMobil niet openbaar maakt'

Minister Eric Wiebes van Economische zaken is niet van plan afspraken met Shell en ExxonMobil over compensatie voor het dichtdraaien van de Groningse gaskraan in 2030 openbaar te maken.

Dat blijkt uit een brief aan de Tweede Kamer.

Het Groningse PvdA-kamerlid Henk Nijboer is daar zeer ontstemd over. 'Belachelijk,' roept hij. Nijboer vindt dat deze nieuwe overeenkomst over gaswinning volledig naar buiten moet: 'Het gaat over vele miljarden. Op deze manier blijft onder de pet wat de rekening voor de belastingbetaler zal worden. Afspraken met de veroorzakers van de aardbevingen moeten openbaar zijn en het daglicht kunnen verdragen.'

Afspraken vastgelegd

Wiebes meldt in de brief dat hij de onderhandelingen op korte termijn hoopt af te ronden. De afspraken worden vastgelegd in een zogenoemd Akkoord op Hoofdlijnen (AoH).

En daarover schrijft de VVD-bewindsman: 'Ik wil de resultaten in een openbaar overleg met uw Kamer bespreken, maar het AoH wordt niet openbaar.'

Geheime stukken uit 1963

Uit de brief blijkt verder dat Wiebes nog steeds niet van plan is om een geheime overeenkomst over de gaswinning in Groningen uit 1963 openbaar te maken. Het gaat om de 'Overeenkomst van Samenwerking' tussen de staat, de NAM, voorlopers van Shell en ExxonMobil.

De overeenkomsten uit 1963 zijn bedrijfsvertrouwelijk. Dat respecteer ik en om die reden maak ik ze niet openbaar Eric Wiebes - Minister EKZ

Rol van staat groter

Daaruit blijkt dat de rol van de staat veel groter is dan toe nu toe werd aangenomen. De stukken lekten eerder al uit via het Dagblad van het Noorden.

In de kamerbrief laat hij het volgende weten: 'De overeenkomsten zijn gesloten met private partijen en zijn bedrijfsvertrouwelijk. Dat respecteer ik en om die reden maak ik deze niet openbaar.'

Maakt werk onmogelijk

De oppositie heeft ook daar weinig goede woorden voor over. 'Dit is de tweede keer dat we Wiebes hebben gevraagd om openbaarmaking van de contracten. Ik had verzocht om inzet van de landsadvocaat, maar die kan vragen niet goed beantwoorden zonder deze documenten. Dit maakt mijn werk als controlerende macht deels onmogelijk,' reageert Sandra Beckerman (SP).

