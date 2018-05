Oeps: bijen op achtbaan Grote Markt (update met video)

De Meikermis in Groningen heeft dinsdag last van een aantal ongenode gasten. Een bijenvolk heeft zich genesteld op de achtbaan op de Grote Markt.

De bijen hebben zich verzameld op de lampen die bij de achtbaan staan. Imkers zijn bezig om het nest te verwijderen.

'Beetje eng'

De insecten werden ´s ochtends ontdekt door een marktkoopman, vertelt een woordvoerster van het Marktkantoor. ´Die vond het toch een beetje eng dat de bijen zo dicht bij zijn kraam zaten. Binnen een half uur hadden we iemand ter plaatse om de bijen weg te halen.'

Zó worden de bijen verdreven

Voor het vangen van alle bijen richt de imker zich eerst op de bijenkoningin. Deze wist hij al vlot te vangen in een bak. Daarna is het wachten tot de rest van de bijen daar zelf bij in kruipen. Volgens de imker van dienst steken de bijen bijna niet 'omdat ze zich hebben volgevreten met honing'.



(Video: Sven Jach]

De organisatie van de Meikermis heeft geen klachten van bezoekers gekregen over de bijen.

Update: Eerder meldden we dat het om wespen gaat. Het blijkt om bijen te gaan.