Lopend Vuur: Een volwaardig ziekenhuis in iedere regio is te duur

Het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal (Foto: Google Street View)

Vroeger had iedere regio z'n eigen ziekenhuis, ook in onze provincie. Zo had je in de stad het AZG, het RKZ en het Diaconessenhuis. In de provincie heb je nog het Refaja, Delfzicht en het Lucas Ziekenhuis.

Maar tijden veranderen. De zorg is meer geconcentreerd en gespecialiseerd. Daarnaast is de zorg in het algemeen, onder andere door de vergrijzing en de bevolkingsgroei, duurder geworden.

Houdt Refaja haar afdelingen?

In de stad heb je nu twee grote ziekenhuizen, het UMCG en het Martiniziekenhuis. Het Delfzicht en het St. Lucas vormen het Ommelander Ziekenhuis en het Refaja valt onder de Treant Zorggroep. Die groep heeft ook locaties in Emmen en Hoogeveen.

Vandaag speelt de vraag of het Refaja in Stadskanaal wel of niet de afdelingen Verloskunde en Kindergeneeskunde behoudt. Het lijkt niet mogelijk om op elke locatie zulke afdelingen te hebben.

Ons Lopend Vuur van vandaag:

Praat mee

Moet elke kern een eigen ziekenhuis hebben? Is reizen naar het UMCG geen enkel probleem? Praat mee op onze facebookpagina of via 050 3188 288.

DNA-onderzoek moet gratis

Maandag was ons Lopend Vuur: DNA-onderzoek voor ouders in spe moet gratis zijn. Een voorzichtige meerderheid van 55 procent van de 1445 stemmers is het daarmee eens.