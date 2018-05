'Sinds uitspraak rechter wordt de zaak alleen maar getraineerd door de NAM'

De NAM krijgt nog één laatste kans om de zaak te regelen. 'En als ze die niet pakken stappen we maar weer naar de rechter. Het is om moedeloos van te worden.'

En juist de rechter stelde een half jaar geleden Hiltje Zwarberg uit Termunterzijl in het gelijk bij zijn al drie jaar durende strijd met het gasconcern. 'Maar sinds die tijd wordt de zaak alleen maar getraineerd. We zijn nog geen steek verder.'

Onveilig

Hiltje en Leny Zwarberg moesten vlak voor de kerst in 2015 halsoverkop hun huis aan de boorden van het Termunterzijldiep uit. Onveilig door aardbevingsschade, was de aanvankelijke conclusie. Sinds die tijd bivakkeren ze in een huurwoning een dorp verder op.

De NAM ontkende lange tijd dat de problemen door de gaswinning zouden zijn veroorzaakt. Totdat de rechter in Assen op 15 november vorig jaar de familie Zwarberg in het gelijk stelde. Met als gevolg dat het gasbedrijf de woning weer veilig moet maken.

Veel gepraat

Vanaf die tijd is er nog geen steen verplaatst in de leegstaande woning. Wel is er veel gepraat. Heel veel. 'Telkens als we om tafel zitten roepen de advocaten van de NAM: we willen dit zo snel mogelijk oplossen. Maar in de praktijk merken we daar niets van.'

Steeds zijn er weer nieuwe discussiepunten. Zoals nu over de maten van de woning. 'Dat kan toch allemaal niet zo moeilijk zijn. Waar gaat dit over?' Verzucht Zwarberg.

Kort geding

Zijn advocaat heeft de NAM maar weer eens een brief geschreven. 'Daarin krijgen ze een laatste kans om dit snel op te lossen. Gebeurt dat niet, dan stappen we naar de kort geding rechter.'

Lees ook:



- NAM gaat niet in beroep in zaak Hiltje Zwarberg

- Hiltje Zwarberg wint: NAM moet betalen voor ontruimd huis rand bevingsgebied

- 'Er zit eindelijk wat beweging in, maar ik juich nog niet'