Verloskunde verdwijnt bij Refaja Ziekenhuis Stadskanaal (update)

Het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal raakt de afdelingen verloskunde en kindergeneeskunde kwijt. Eigenaar Treant Zorggroep maakt dit besluit zojuist bekend.

De afdelingen blijven wel open in een van de andere ziekenhuizen van Treant, het Scheper Ziekenhuis in Emmen. Of er in Stadskanaal ook ontslagen vallen door dit besluit, is nog onduidelijk.

Het gaat om een voorgenomen besluit. Het besluit moet nog langs de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad en de Raad van Toezicht. In het najaar wordt een definitieve knoop doorgehakt.

Het liefst in Emmen

Treant wil de kinderafdelingen centreren in verband met het tekort aan kinderartsen in de regio. Momenteel zijn de afdelingen verloskunde en kindergeneeskunde gesloten in het ziekenhuis in Emmen vanwege het tekort. 'De capaciteit van de locatie Emmen is het grootst en heeft meer faciliteiten. Bovendien zijn de gevolgen voor de reistijd van patiënten het kleinst als we de zorg concentreren in Emmen', aldus Treant.

Vorige maand werd al duidelijk dat de kinderartsen de afdeling kindergeneeskunde en verloskunde het liefst centreren in het Scheper Ziekenhuis in Emmen, terwijl de gynaecologen opteren voor een afdeling verloskunde in Hoogeveen en Emmen. De wensen gaan ten koste van Stadskanaal.

Grote bezuiniging

Het verplaatsen van de afdelingen komt in tijd van een grote bezuiniging van Treant, waarmee vijftien miljoen euro moet worden bespaard. Zo'n honderd banen worden geschrapt.

