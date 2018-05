'NAM te gehaast en onzorgvuldig bij afhandeling oude schades'

De NAM voert de afhandeling van de pakweg zesduizend 'oude' schadegevallen te gehaast en onzorgvuldig uit. Dat schrijft onafhankelijk raadsman Leendert Klaassen aan directeur Gerald Schotman van het bedrijf.

Tijdsdruk

Klaassen zegt waardering te hebben voor de inzet van de NAM om deze dossierberg voor 1 juli weg te werken, maar hij stelt vast dat de schadelijders zelf opdraaien voor de gevolgen van die tijdsdruk, Zo moeten ze binnen drie weken op een aanbod van de NAM reageren, wat vaak te kort is voor een weloverwogen oordeel.

Slordigheden

Ook zitten er fouten, weglatingen en andere slordigheden in het aanbod. Data kloppen niet en er worden schades en complete schadedossiers vergeten. De bedragen zijn niet aangepast aan het huidige prijspeil, de specificatie van het aanbod is onduidelijk en ook maakt de NAM niet duidelijk welke schades wel en niet worden vergoed, somt Klaassen op.

Buitengebied

Ten slotte merkt Klaassen op dat de NAM niet duidelijk is over de spelregels van schades in het buitengebied. Nu biedt de NAM deze schadelijders 4000 euro extra omdat ze niet in aanmerking komen voor de waardevermeerderingsregeling, maar onduidelijk blijft onder welke voorwaarden dat geld beschikbaar is en welke stukken daarvoor moeten worden aangeleverd. Klaassen zegt te hopen dat de NAM ondanks de tijdsdruk aan deze pijnpunten tegemoet kan komen.

Reactie NAM

De NAM zegt in een eerste reactie dat het hele proces zoals het nu wordt uitgevoerd van te voren zo is afgesproken door alle betrokken partijen. Morgen komt het bedrijf met een meer uitvoerige reactie.

Onafhankelijk onderzoek

Ook in de Tweede Kamer roept de afhandeling van oude schades vragen op. Begin mei riepen de SP, PvdA en GroenLinks om een onafhankelijk onderzoek naar de tevredenheid van mensen bij wie oude aardbevingsschade is afgehandeld.

Volgens minister Eric Wiebes verloopt de afhandeling van schades van voor 31 maart 2017 voorspoedig. De Stichting Recht en Herstel Mijnbouwschade trekt dat in twijfel.

