Startups en gemeente Groningen slaan handen ineen

Hoe kun je parken beter beschermen bij onverwacht grote drukte? Wat kun je doen om de afvalberg te verkleinen? En hoe krijg je meer jongeren aan het sporten? Op dit soort vragen zoekt de gemeente Groningen de komende tijd een antwoord.

Dat doet de gemeente niet zelfstandig, maar met hulp van een aantal startups.

Beste oplossingen ingekocht

Onder de noemer Startup in Residence kunnen innovatieve ondernemers oplossingen aandragen voor aantal uitdagingen waar de gemeente voor staat. De uitverkoren bedrijven krijgen vervolgens een intensief trainingsprogramma van vijf maanden om hun opdracht verder uit te werken. De meest veelbelovende oplossingen koopt de gemeente in.

Wild card voor maatschappelijk probleem

Startups kunnen zich inschrijven voor een tiental uitdagingen. Daarnaast is er ook een 'wild card' voor jonge ondernemers die zelf een concreet maatschappelijk probleem zien en daar een oplossing voor bieden.

Overgewaaid uit Amerika

Het project Startup in Residence is overgewaaid uit het Amerikaanse San Francisco, als manier om startups en overheden op een innovatieve manier te laten samenwerken. In het Groningse programma werkt de gemeente samen met Founded in Groningen, Campus Groningen, Groningen Seaports en de Provincie Groningen.

Aanmelden voor het programma kan nog tot 2 juli en in augustus worden de deelnemende startups bekend gemaakt.