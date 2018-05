Grand Theatre moet op de schop

Het Grand Theatre in Groningen moet voor bijna 245.000 euro worden aangepast. De stichting, die het theater beheert, krijgt hiervoor honderdduizend euro van de provincie Groningen en vijftigduizend euro van de gemeente Groningen.

De aanpassingen zijn nodig om ook in de toekomst culturele activiteiten in het theater te kunnen organiseren. Het gaat onder meer om aanpassingen van de installaties voor theatertechniek, een rolstoelgang, een brandmeldinstallatie en geluidsisolerende deuren.

Meer dan 35 jaar

Het Grand Theatre is al meer dan 35 jaar een cultureel podium op de Grote Markt in Groningen. Het biedt met name ruimte aan beginnende theatermakers. Sinds 2017 is het ook de centrale plek voor Station 2.0, een organisatie die cultureel talent stimuleert.