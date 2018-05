Deel dit artikel:











Minderjarige 'voor de dood weggehaald' na drankmisbruik Met voorlichting op scholen hoopt men in Stadskanaal minderjarigen van de drank te houden. (Foto: Gemeente Stadskanaal)

Een dertienjarige jongen is in januari 'voor de dood weggehaald' op een feest voor middelbare scholieren in Stadskanaal. Dat zegt eigenaar Jeroen van Broekhoven van discotheek FOX Nightlife.

Volgens Van Broekhoven drinken steeds meer jongeren flink in, voordat ze naar de grotendeels alcholvrije feesten voor scholieren gaan. Het gaat fout op het moment dat de jongeren vanuit de kou de warme dansvloer op stappen. Ze drinken van tevoren onder meer bier, wodka en mixdrankjes. In totaal belandden vorig jaar elf minderjarigen met alcoholvergiftiging in het ziekenhuis na zo'n feest. De jongen van dertien raakte vlak na binnenkomst bewusteloos. Hij had wodka gedronken. De jongen had een alcoholpromillage van 2,5 procent en zijn hartslag was erg laag. Hij overleefde het ternauwernood. Begrafenis Van Broekhoven wil dat het alcoholmisbruik onder jongeren stopt. 'Ik wil voorkomen dat het binnenkort misgaat en we naar een begrafenis moeten van een klasgenoot van jullie', zegt hij tegen scholieren. Hij heeft het afgelopen jaar zeker honderd jongeren die moesten overgeven door ouders laten ophalen. De komende twee weken gaat de discotheek samen met de gemeente en de politie langs scholen om voorlichting te geven aan tweede en derde klassen. Op de feesten zijn jongeren welkom van 12 tot en met 19 jaar oud. Alleen 18+'ers mogen drank bestellen in een speciale VIP-zone. Lees ook: - Ronald zoekt uit hoe jongeren aan drank komen

- Scholen laten geld tegen alcoholgebruik liggen (2015)

- Steeds minder comazuipers in regio Stadskanaal (2015)